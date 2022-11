Keir Starmer avertit les grandes entreprises qu’il n’y aura pas de “main-d’œuvre migrante bon marché” s’il devient Premier ministre

SIR Keir Starmer avertira les grandes entreprises qu’il n’y aura pas de retour à la main-d’œuvre migrante bon marché s’il devient Premier ministre.

Le dirigeant travailliste dira aux capitaines d’industrie de la CBI : « L’époque où les bas salaires et la main-d’œuvre bon marché faisaient partie de la stratégie britannique de croissance doit prendre fin.

Sir Keir Starmer avertit que “l’époque où les bas salaires et la main-d’œuvre bon marché faisaient partie de la voie britannique en matière de croissance doit cesser” Crédit : Splash

Dans un durcissement dramatique de sa position sur la migration, le principal restant avertira : « Notre objectif commun doit être d’aider l’économie à se sortir de sa dépendance à l’égard de l’immigration.

“Pour commencer à investir davantage dans la formation des travailleurs qui sont déjà ici.”

Et il dira aux patrons : “Nous attendons de vous que vous présentiez un plan clair pour des compétences plus élevées et plus de formation, pour de meilleurs salaires et conditions, pour des investissements dans les nouvelles technologies.”

Son discours dur risque de provoquer une nouvelle querelle avec la gauche de son parti, alors qu’il tente de capitaliser sur les malheurs des conservateurs.

Cela survient alors que Keir Starmer a poussé les migrants à obtenir plus d’argent des contribuables pour financer les appels si leurs demandes d’asile échouaient.

La tentative du chef travailliste de modifier la loi aurait vu un “système totalement ingérable”, a-t-il prévenu.