Keir Starmer avertit le Premier ministre que Boris Johnson pourrait mener l’opposition à tout accord sur le protocole NI

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Keir Starmer a exhorté le Premier ministre à affronter les eurosceptiques conservateurs au sujet du protocole d’Irlande du Nord, car il a prédit que Boris Johnson pourrait mener l’opposition à un accord de compromis avec l’UE.

Le dirigeant travailliste a profité d’un discours à Belfast pour dire à Rishi Sunak qu’il lui offrira une “couverture politique” pour conclure un accord avec Bruxelles, afin de résoudre l’impasse sur les accords commerciaux post-Brexit.

Sir Keir a déclaré qu’il y aurait des “voix de sirène” sur les bancs conservateurs avertissant le Premier ministre de ne pas faire de compromis, mais il a déclaré que M. Sunak devait s’opposer au “culte de la pureté du Brexit” et affronter le Groupe de recherche européen (ERG) en afin de résoudre les problèmes liés au commerce de la mer d’Irlande.

Le chef de l’opposition a prédit que toute révolte conservatrice contre un accord pourrait être menée par ceux qui ont négocié le protocole en premier lieu.

Le protocole a été conclu par le Premier ministre de l’époque, M. Johnson, et l’UE en 2019 afin de débloquer l’impasse sur la livraison du Brexit.

Afin d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande, il a déplacé les contrôles et processus douaniers et de sécurité alimentaire vers la mer d’Irlande, créant des barrières économiques et administratives à la circulation des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Le protocole est violemment opposé par de nombreux syndicalistes et le DUP bloque actuellement le fonctionnement d’un gouvernement décentralisé à Belfast pour protester contre les arrangements.

Le principal parti unioniste de la région affirme que le protocole a sapé la place de l’Irlande du Nord au sein de l’Union sans le consentement de la communauté unioniste.

Sir Keir a déclaré à un auditoire de l’Université Queen’s que la colère des syndicalistes à propos du protocole était “plus que justifiée” car il s’est engagé à soutenir tout accord que M. Sunak pourrait conclure avec l’UE qui réduirait les contrôles de la mer d’Irlande.

Mais il a prédit que le Premier ministre sera confronté à l’opposition de ceux qui, dans ses propres rangs, veulent voir le protocole complètement abandonné.

Un projet de loi présenté par le gouvernement de M. Johnson, qui habiliterait les ministres à déchirer unilatéralement les arrangements sans l’approbation de Bruxelles, est actuellement en cours d’examen au Parlement.

Cependant, les relations entre le Royaume-Uni et l’UE semblent s’être améliorées depuis que M. Sunak est devenu Premier ministre et les deux parties ont évoqué le potentiel d’un accord convenu pour résoudre l’impasse.

Reste à savoir si un éventuel accord entre Londres et Bruxelles suffirait à convaincre le DUP de revenir au partage du pouvoir.

Le Royaume-Uni et l’UE souhaitent vivement que la décentralisation soit rétablie avant le 25e anniversaire historique d’avril de l’accord de paix historique du vendredi saint en Irlande du Nord.

“Dans les semaines à venir, il est possible qu’il y ait des sirènes à Westminster qui diront encore une fois qu’il existe une autre voie, une voie qui ne nécessite pas de compromis sur le protocole”, a déclaré Sir Keir.

“En fait, il est possible que ces voix de sirène incluent, voire soient dirigées par, les personnes mêmes qui ont créé le protocole, qui ont été cavalières avec le règlement constitutionnel de ce Royaume-Uni, qui sont venues sur cette île et ont agi, pour être franc, de mauvaise foi.

« Vous pouvez écouter ces voix, bien sûr, ce n’est pas à moi de déterminer les intérêts d’aucune communauté ici.

“Mais je conseillerais que l’exemple à suivre n’est pas le leur, mais l’esprit de négociation, de conciliation, de courage, qui en fin de compte est toujours la force qui fait avancer l’Irlande du Nord vers l’avenir.

“C’est ce que je veux faire en avril – hâte.”

Sir Keir a ajouté: «Je dis donc au Premier ministre, s’il y a un accord à conclure dans les semaines à venir, faites-le.

« Quelle que soit la couverture politique dont vous avez besoin, quels que soient les mécanismes dont vous avez besoin à Westminster, si cela sert notre intérêt national et le peuple d’Irlande du Nord, nous vous soutiendrons.

« Le moment est venu d’agir sur le protocole. Le moment est venu de tenir tête à l’ERG.

“Le moment est venu de mettre l’Irlande du Nord au-dessus d’un culte de la pureté du Brexit, qui ne pourra jamais être satisfait.

«Nous pouvons trouver des moyens de supprimer la majorité des contrôles – un accord SPS (sanitaire et phytosanitaire) sur mesure, un système de surveillance qui supprime les contrôles sur les marchandises qui ne seront jamais vendues qu’en Irlande du Nord.





Le temps de mettre l’Irlande du Nord au-dessus d’un culte de la pureté du Brexit, qui ne peut jamais être satisfait, est maintenant Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer

“L’opportunité de ces réformes est là et elles profiteraient aux communautés et aux entreprises de ces îles.

“L’Irlande du Nord peut être prospère dans le cadre du protocole, mais cela nécessite un leadership de votre part, Monsieur le Premier ministre.”

Le leader travailliste a rencontré jeudi les dirigeants des cinq principaux partis de Stormont à Belfast.

Il a profité de son discours à Belfast pour délivrer un message de réconfort aux syndicalistes.

“Je veux tendre la main à ce sujet, parler à toutes les communautés syndicalistes”, a-t-il déclaré.

« Il y a des problèmes légitimes avec le protocole et ceux-ci doivent être reconnus dans toutes les négociations.

« Et en ce qui concerne le processus qui nous a amenés ici, jusqu’à présent, je pense que votre colère à ce sujet est plus que justifiée.

«Je l’ai dit hier, je le dirai ici et je veux que chaque communauté d’Irlande du Nord l’entende – le parti travailliste sera toujours un garant de bonne foi de la constitution et du principe du consentement.

“Cet engagement est inscrit dans l’accord que nous voulons célébrer en avril – il se situe au-dessus de la politique, il devrait également se situer au-dessus des négociations sur le Brexit.

“Je pense que les gens savent que nous aurions fait les choses différemment et que nous respecterons ces valeurs au gouvernement.”

Lors de son discours, Sir Keir a également exhorté le gouvernement à “normaliser et renforcer” les relations avec le gouvernement irlandais.

Sir Keir a appelé à un “changement de direction de la part du Premier ministre”, déclarant à l’auditoire : “Le gouvernement britannique doit normaliser et renforcer les relations avec Dublin.





Comme le premier ministre l’a déjà dit, il souhaite bien sûr avoir un large éventail d’accords sur les problèmes auxquels nous savons que le protocole est confronté. Pas de porte-parole 10

“Honnêtement, les relations n’auraient jamais dû être aussi tendues.

« Le Brexit a été une rupture dans la position diplomatique du Royaume-Uni, un appel au changement dans tous les domaines de notre société, qu’il fallait reconnaître.

« J’ai été très clair à ce sujet. Mon gouvernement le fera fonctionner.

Il a déclaré que “rien n’a été plus contre-productif que la détermination de certains ministres conservateurs à voir nos amis de Dublin comme des adversaires sur le Brexit. Cela a endommagé le processus politique ici en Irlande du Nord, sans aucun doute.

“Ce n’est certainement pas l’esprit de 1998.”

Le gouvernement a déclaré qu’il espérait qu’il pourrait y avoir un “large éventail d’accords” sur tout accord avec l’UE sur les problèmes liés au protocole.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré qu’ils travaillaient toujours avec Bruxelles pour résoudre les problèmes en suspens.

« Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos homologues de l’UE. Notre ambition reste d’essayer de parvenir à un accord dès que possible avec l’UE », a déclaré le porte-parole.

“Comme le Premier ministre l’a déjà dit, il souhaite bien sûr avoir un large éventail d’accords sur les problèmes auxquels nous savons que le protocole est confronté.”

Après avoir prononcé son discours à l’Université Queen’s, Sir Keir a rendu visite à Spirit AeroSystems à Belfast.