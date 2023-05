Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le leader travailliste Keir Starmer avertira son cabinet fantôme que « la partie la plus difficile reste à venir » malgré les signes indiquant que les électeurs reviennent au parti après avoir quitté le Brexit et Jeremy Corbyn.

Au milieu des avertissements que le parti travailliste pourrait ne pas atteindre la majorité, Sir Keir est sur le point de dire à son équipe dirigeante qu’elle doit montrer comment le parti créerait un « grand gouvernement réformateur » plutôt que de s’appuyer sur l’impopularité des conservateurs.

Le chef de l’opposition reconnaîtra qu’il reste « beaucoup de scepticisme » à propos de la politique et leur dira qu’ils doivent montrer qu’ils ont des plans qui offrent « non seulement du réconfort, mais l’espoir dont le pays a besoin ».

Les travaillistes ont gagné 536 sièges au conseil lors des sondages de la semaine dernière tandis que les conservateurs ont perdu 1 000 conseillers. L’opposition a été particulièrement soutenue par la prise de contrôle des conseils dans les régions favorables au Brexit de Douvres, Blackpool, Medway et Stoke.

Sir Keir pense que Rishi Sunak a commis une erreur stratégique en pensant que les électeurs sont plus préoccupés par les problèmes «réveillés» que par le coût de la vie et la crise du NHS.

Dans les semaines à venir, le Parti travailliste tentera de persuader davantage d’électeurs qu’ils sont prêts pour le pouvoir en dévoilant les détails de ses missions sur la réforme de l’éducation, l’énergie propre et la préparation du NHS pour l’avenir alors qu’il cherche à renforcer son soutien.

Le professeur John Curtice et d’autres experts de premier plan en matière de sondages ont déclaré que l’opposition pourrait ne pas remporter une majorité globale aux Communes sans autre progrès avant les élections générales prévues l’année prochaine.

Sir Keir émettra son propre avertissement lors de la réunion régulière de son cabinet fantôme. « Le plus dur reste à venir », devrait-il dire. « Les gens qui se sont détournés de nous pendant les années Corbyn et les années du Brexit reviennent.

«Mais il y a naturellement beaucoup de scepticisme à l’égard de la politique et maintenant nous devons passer de la réassurance à l’espoir. Nous devons montrer que nous serons un grand gouvernement réformateur apportant l’espoir d’une vie meilleure aux travailleurs.

Sir Keir Starmer célèbre à Chatham, dans le Kent, après que le parti a remporté le Medway Council (PENNSYLVANIE)

Sir Keir soutient que les conservateurs « font trop peu, trop tard pour réparer les dommages qu’ils ont causés » aux services de santé. « Les atouts du NHS » se sont réveillés « tous les jours de la semaine », dira Sir Keir à son cabinet fantôme.

L’indépendant comprend que le parti travailliste envisage également d’imposer des taxes plus élevées aux acheteurs étrangers de maisons britanniques alors que le parti cherche à faire pression sur le gouvernement face à la crise du logement.

L’opposition prévoit d’augmenter la surtaxe de 2% sur le droit de timbre pour les acheteurs étrangers, de leur interdire d’acheter plus de 50% des maisons dans un développement et d’introduire une règle permettant aux primo-accédants un accès prioritaire aux nouveaux développements.

Pendant ce temps, M. Sunak a refusé de s’excuser pour les terribles pertes des élections locales conservatrices de lundi, car il a promis de travailler « nuit et jour » pour réaliser les priorités qu’il s’est fixées pour la nation.

Lundi, Rishi Sunak embrasse un membre du club de déjeuner au centre communautaire Mill End à Rickmansworth, Herts (PA)

L’ancien secrétaire de mise à niveau Simon Clarke a déclaré que « l’erreur majeure » du Premier ministre consistant à abandonner les objectifs de construction de logements avait joué un rôle dans les mauvaises performances, tandis que l’ancien chef Iain Duncan Smith et le vice-président Lee Anderson ont déclaré que les réductions d’impôts étaient la clé de la victoire électorale l’année prochaine.

Le chef du SNP, Humza Yousaf, a déclaré lundi qu’il était convaincu que son parti pouvait triompher du parti travailliste en Écosse lors des élections générales de l’année prochaine – et remporter tout référendum sur l’indépendance que le SNP pourrait arracher au parti travailliste dans un parlement sans majorité.

Avec des projections suggérant que les travaillistes pourraient avoir du mal à obtenir une majorité globale à Westminster, le SNP tient à clarifier sa position de négociation.

M. Yousaf a déclaré: « Je serais confiant à la fois de gagner les élections générales et confiant, bien sûr, de gagner un référendum sur l’indépendance », ajoutant que le SNP pourrait obtenir le « prix » d’un référendum, ainsi que « botter les conservateurs hors d’Ecosse ».

Sir Keir a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y aurait pas d’accord avec le SNP après une élection. Mais le parti travailliste n’a pas explicitement exclu une coalition avec les Lib Dems en cas de parlement sans majorité.

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a suggéré qu’un autre référendum sur un système de vote à représentation proportionnelle (RP) serait une demande clé pour une coalition. « Les relations publiques sont absolument sur la table pour les libéraux démocrates, bien sûr », a-t-il déclaré dimanche à la BBC.

Fort de son succès à remporter plus de 400 sièges au conseil, le parti de Sir Ed est en hausse de quatre points sur 16% dans le dernier sondage Redfield et Wilton – le résultat le plus élevé dans les sondages de l’entreprise depuis les élections générales de 2019.