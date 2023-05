Keir Starmer appelle à une discussion sur la construction de maisons sur la ceinture verte

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les conseils doivent avoir le dernier mot sur la question de savoir si des maisons peuvent être construites sur des terres de la ceinture verte, selon Sir Keir Starmer.

Avant de s’adresser aux chambres de commerce britanniques, le dirigeant travailliste a déclaré Les temps la construction de logements était essentielle pour atteindre « le type de croissance dont nous avons besoin dans ce pays ».

Il a déclaré qu’une discussion était nécessaire sur l’autorisation de construire sur la ceinture verte si elle répond aux besoins locaux.

« Cela ne peut pas être réduit à une simple discussion sur la volonté de construire ou non sur la ceinture verte », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi il est important que les collectivités locales aient le pouvoir de décider de l’emplacement des logements.

« Très souvent, les objections que les gens ont à la construction de maisons sur la ceinture verte sont valables parce que le contrôle par les propriétaires fonciers et les promoteurs signifie que les maisons sont proposées dans des zones où il est assez évident qu’il y aura une préoccupation locale. »

Il a déclaré que donner aux autorités locales une plus grande liberté de décision apporterait une solution.

« Ce n’est pas aussi binaire ou simple que ‘la ceinture verte, pas la ceinture verte’. C’est ainsi que vous dirigez où seront les logements », a déclaré Sir Keir, qui a également appelé à la construction de davantage de parcs éoliens terrestres en Angleterre.

Il a juré d’être « assez dur pour s’attaquer à des intérêts acquis ».

Il dira mercredi à la BCC que planifier des réformes et une stratégie industrielle moderne relanceront une économie qui est « coincée en deuxième vitesse », appelant à une « union de ceux qui veulent… construire une meilleure Grande-Bretagne ».

Le Premier ministre Rishi Sunak a été contraint d’abandonner les projets d’objectifs de construction de logements obligatoires face à la réaction violente des députés rebelles d’arrière-ban et des militants conservateurs, mais Sir Keir réaffirmera son engagement à ramener les objectifs de logement locaux.

Dans son discours à Westminster, il dira : « Une génération et ses espoirs sont bloqués par ceux qui – le plus souvent – ​​profitent des maisons et des emplois sûrs qu’ils refusent aux autres.

Il dira que sa politique de soutien « aux constructeurs et non aux bloqueurs » va au-delà des nouvelles maisons.

« Vous ne pouvez pas être sérieux au sujet de l’augmentation de la productivité, de l’amélioration de la capacité d’offre de notre économie et de l’arrêt de notre déclin économique sans un plan pour les parcs éoliens, les laboratoires, les entrepôts et les maisons dont ce pays a désespérément besoin », Il dira.

Sir Keir dira que le comté a besoin d’un gouvernement « qui ne restera pas sur la touche » et s’attaquera à la « boucle catastrophique de la faible croissance, de la faible productivité et des impôts élevés ».

« Nous avons besoin d’un système de planification réformé, d’une stratégie industrielle moderne, d’une banque d’affaires britannique plus puissante qui aidera à faire évoluer les entreprises – nouvelles et anciennes », dira-t-il.

Dans un contexte de guerre en Europe et de changements de pouvoir mondiaux, Sir Keir dira : « Nous devons nous préparer à une nouvelle ère économique où les anciennes hypothèses – sur le travail, l’énergie, le commerce et les biens – ne s’appliquent plus. »

Il insistera sur le fait qu’il y a « des opportunités à saisir, de nouveaux marchés à ouvrir et un avenir plus prospère à gagner ».

Sir Keir présentera cinq changements économiques clés : donner la stabilité et la certitude économiques, donner le pouvoir aux communautés à travers le pays, saisir les opportunités de l’avenir, accroître la sécurité au travail et renforcer la résilience économique.

Le chancelier Jeremy Hunt et le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey s’adresseront également au rassemblement de la BCC.