Sir Keir a également appelé à ce que les travailleurs clés comme les enseignants, les soldats et les soignants reçoivent «l’augmentation salariale qu’ils méritent».

Dans son premier discours de l’année, le dirigeant travailliste a accusé le gouvernement d’avoir «les mauvaises priorités pour la Grande-Bretagne»

Il a déclaré que les retards de Boris Johnson dans la prise de mesures difficiles pour lutter contre la pandémie coûtaient des vies. Et il a révélé qu’il avait parlé des mesures de Covid avec l’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair, qui aurait également conseillé le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Sir Keir n’a proposé aucune nouvelle mesure pour freiner la propagation du coronavirus, mais a suggéré que le gouvernement devra peut-être «se durcir» dans des domaines tels que la fermeture de crèches ou la limitation de l’éventail des travailleurs clés qui peuvent continuer à envoyer leurs enfants à l’école.

Saluant la «solidarité nationale et l’héroïsme» dont ont fait preuve les Britanniques ordinaires pendant la pandémie, Sir Keir a déclaré: «Si seulement le peuple britannique avait un gouvernement digne d’eux …

« L’indécision et les retards du Premier ministre coûtent des vies et coûtent des emplois aux gens. Les Britanniques pardonneront beaucoup de choses, ils savent que la pandémie est difficile. Mais ils connaissent aussi l’incompétence en série quand ils la voient et ils savent quand le Premier ministre n’est pas pas à la hauteur du travail. ».

Sir Keir a mis en contraste la situation économique difficile des familles avec l’augmentation de salaire pour lutter contre l’inflation accordée à l’ancien conseiller de M. Johnson, Dominic Cummings, et les contrats de plusieurs millions de livres contre le coronavirus remis sans concurrence à des entreprises privées, certaines ayant des liens avec le parti conservateur.

«C’est le gouvernement qui a donné à Dominic Cummings une augmentation de salaire de 40 000 £ mais ne paiera pas à nos soignants un salaire décent», a-t-il déclaré. «C’est le gouvernement qui a gaspillé 22 milliards de livres sterling de l’argent des contribuables dans un système de test qui ne fonctionne pas mais qui ne trouve plus d’argent pour subvenir aux besoins des familles.

«Et c’est le gouvernement qui a injecté de l’argent sur des contrats privés qui n’ont pas abouti mais ne donnent pas aux conseils le soutien dont ils ont besoin.

«C’est pourquoi j’appelle aujourd’hui le gouvernement à donner la priorité aux familles pendant ce verrouillage.»

Starmer a appelé le chancelier Rishi Sunak à annuler le retrait prévu d’une augmentation des prestations de 20 £ par semaine introduite l’année dernière pour aider les familles à faire face à Covid-19, qui devrait se terminer en avril au coût de 1000 £ par an pour 6 millions de ménages. .

Et il a déclaré que le gouvernement devrait mettre environ 2 milliards de livres à la disposition des mairies anglaises pour leur permettre d’éviter des augmentations de la taxe d’habitation allant jusqu’à 5% au cours du prochain exercice, ce qui coûtera 91 livres par an au ménage moyen de la bande D.

Il a demandé que l’interdiction des expulsions, qui doit actuellement prendre fin le 21 février, soit prolongée pour toute la période pendant laquelle le Royaume-Uni reste verrouillé.

Et il a dit qu’il était «totalement impardonnable» que certains travailleurs indépendants continuent de tomber à travers des lacunes dans le programme de soutien du gouvernement.

«Je sais que ce n’est pas tout ce dont nous avons besoin et qu’après tant de souffrances, nous ne pouvons pas revenir au statu quo», a déclaré le dirigeant travailliste.

«Nous ne pouvons pas revenir à une économie où plus de la moitié de nos soignants gagnent moins que le salaire vital, où la garde des enfants est parmi les plus chères d’Europe, où notre système de protection sociale est une honte nationale et où plus de 4 millions d’enfants grandissent dans la pauvreté.

«Mais prendre ces mesures maintenant ferait une réelle différence pour des millions de personnes à travers le pays et placerait les familles au cœur de notre rétablissement.

Il a déclaré qu’après le recul de la pandémie de coronavirus, il sera temps de «construire un pays digne des sacrifices du peuple britannique», tout comme le Premier ministre travailliste Clement Attlee a créé le NHS et l’État providence après les privations de la Seconde Guerre mondiale. .

Et il a dit qu’il mettrait les familles au cœur d’un programme travailliste pour «restaurer la fierté et la prospérité dans chaque village, chaque ville, chaque ville et chaque partie de notre Royaume-Uni».

«La famille a toujours été extrêmement importante pour moi», a-t-il déclaré. «Cela signifiait tout pour mes parents que je sois capable de devenir juriste et de diriger une fonction publique – le Crown Prosecution Service.

«Cela signifiait tout pour moi que le NHS soit là pour prendre soin de ma mère quand elle en avait désespérément besoin et cela signifie tout pour moi maintenant que j’ai ma propre famille aimante.