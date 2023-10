Keir Starmer agit pour protéger les femmes qui dénoncent les patrons nuisibles au sexe

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les femmes victimes d’intimidation et de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail bénéficieront de nouvelles protections en tant que dénonciatrices sous un gouvernement travailliste.

Dans le cadre d’un autre changement historique, les conjointes de fait qui vivent avec leur partenaire bénéficieront également des mêmes droits, y compris en matière de propriété, que les femmes mariées en cas de rupture de leur relation.

Dans le cadre d’un coup d’État majeur pour le Labour, l’éminente avocate Marina Wheeler KC, ex-épouse de Boris Johnson, doit être nommée « tsar de la dénonciation » du Labour pour conseiller sur ses réformes.

Mme Wheeler est la deuxième femme de haut niveau à occuper un poste clé au sein de l’équipe de Keir Starmer.

Le mois dernier, Sue Gray, la mandarine de Whitehall qui a rédigé le rapport Partygate sur les soirées apéritives dans le numéro 10 qui a contribué à la chute de M. Johnson, a commencé à travailler en tant que chef de cabinet de Starmer.

Dans un discours prononcé mardi devant la conférence travailliste, la procureure générale fantôme Emily Thornberry dira que les réformes en matière de dénonciation et d’union libre signifieront que les femmes n’auront pas à « vivre dans la peur… souffrir en silence et… espérer le meilleur quand il s’agit de garder un toit au-dessus de sa tête ».

Elle déclarera : « C’est la différence entre un gouvernement conservateur qui prétend se soucier des droits des femmes et un parti travailliste qui les respecte. »

Mme Wheeler a déclaré que c’était un « privilège » d’aider les travaillistes à protéger les femmes des collègues violents.

Sur le lieu de travail, les femmes « sont trop souvent victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles et paient un lourd tribut pour s’exprimer. Sachant cela et pour conserver leur emploi, ils souffrent en silence », a déclaré Mme Wheeler. L’indépendant.

Elle a souligné la révélation plus tôt cette année selon laquelle une femme chirurgienne sur trois avait signalé un harcèlement ou une agression sexuelle de la part de ses collègues au cours des cinq dernières années.

Mme Wheeler, experte en droit du travail, a déclaré qu’elle était « ravie de travailler avec Emily Thornberry pour aider à formuler des solutions – y compris une réforme du droit si nécessaire – pour encourager les femmes à se manifester, confiantes qu’elles ne seront pas pénalisées pour l’avoir fait. Ce sera un privilège de contribuer à réaliser cela.

Ces dernières années, plusieurs députés ont été accusés d’avoir utilisé leur pouvoir pour harceler et intimider sexuellement des membres du personnel et d’autres personnes.

Cette décision travailliste fait également suite à des allégations de viol et de scandale sexuel contre le comédien Russell Brand. Ces allégations ont été révélées après qu’un certain nombre de femmes ont rompu des années de silence sur la question. M. Brand nie les allégations.

Dans son discours, Mme Thornberry affirmera que les victimes de harcèlement sexuel, d’intimidation et de discrimination sur le lieu de travail ont droit à la même protection que les lanceurs d’alerte.

« Aucune femme ne devrait être obligée de se taire de peur d’être licenciée », ajoutera-t-elle.

Les lanceurs d’alerte ont droit à une protection contre la perte de leur emploi ou toute autre souffrance résultant de leur dénonciation.

Mais la loi ne s’applique actuellement qu’à un petit nombre de domaines, tels que la santé, la sécurité et les erreurs judiciaires potentielles.

Les lignes directrices actuelles du gouvernement sur les lanceurs d’alerte préviennent que les « griefs personnels », y compris l’intimidation et le harcèlement, ne sont pas couverts par les lois sur les lanceurs d’alerte, sauf si l’affaire « est dans l’intérêt public ».

Les femmes chirurgiennes ont récemment levé le voile sur le harcèlement, qui, selon elles, est monnaie courante dans leur profession, mais beaucoup ont déclaré craindre d’en parler en raison des dommages que cela pourrait causer à leur carrière.

Mme Thornberry s’engagera également à réformer la loi pour les couples vivant ensemble. Elle dira que depuis trop longtemps, les femmes « se retrouvent sans droits lorsque ces relations prennent fin ».

« Aucune femme ne devrait être contrainte de se marier ou de vivre une relation malheureuse simplement pour éviter de se retrouver à la rue. »

Des pays comme la Nouvelle-Zélande, l’Écosse et l’Irlande ont modifié leurs lois pour offrir des protections supplémentaires aux couples cohabitants.

Des enquêtes montrent que de nombreuses personnes croient encore au mythe de la « common law » selon lequel si un couple vit ensemble depuis suffisamment longtemps, il est effectivement traité comme marié au sens de la loi.

La députée conservatrice Caroline Nokes, présidente de la commission des femmes et de l’égalité des Communes, a récemment appelé le gouvernement à accorder davantage de protections au nombre croissant de partenaires cohabitants.

Les détails de la dernière annonce du Labour sont intervenus un jour après que la chef adjointe Angela Rayner a dévoilé son intention de réprimer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Ses propositions comprennent un code de bonnes pratiques statutaire pour les employeurs, des processus clairs sur la manière de gérer le harcèlement sexuel au travail et une formation pour aider à évaluer les « risques prévisibles ».

Mme Rayner a dit L’indépendant le harcèlement sexuel était « répandu », car elle a averti qu’un tel comportement « détruisait les carrières et ruinait la vie des femmes ».

Elle a déclaré que les récents cas très médiatisés qui ont fait la une des journaux « ne sont que la pointe de l’iceberg lorsqu’il s’agit des expériences de millions de femmes sur les lieux de travail à travers toute la Grande-Bretagne ».