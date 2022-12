Keir Starmer accuse Rishi Sunak d’être «trop faible» pour tenir tête aux non-doms

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Keir Starmer a accusé Rishi Sunak d’être “trop ​​faible pour tenir tête aux fraudeurs fiscaux” alors qu’il affirmait que le Premier ministre choisissait les non-doms plutôt que les infirmières à la veille d’une grève historique.

Le parti travailliste a déclaré qu’il supprimerait le statut fiscal controversé «non-dom» et injecterait l’argent collecté dans le NHS.

L’influent Institute for Fiscal Studies (IFS) affirme que sa “meilleure estimation” est que l’abolition de la mesure représenterait environ 3 milliards de livres sterling par an.

Mais M. Sunak a suggéré que cette décision pourrait coûter de l’argent à la Grande-Bretagne, en envoyant les méga-riches à l’étranger.

Alors que les deux hommes se sont affrontés aux questions du Premier ministre (PMQ), Sir Keir a déclaré: “La raison pour laquelle il ne peut pas choisir les infirmières plutôt que les non-doms, c’est qu’il est trop faible pour tenir tête aux fraudeurs fiscaux”.

Il a également accusé le chef conservateur de “jouer à des jeux avec la santé des gens” au milieu des craintes quant à l’impact potentiel de la grève de jeudi.

Il a déclaré : « Les infirmières qui se mettent en grève sont un signe de honte pour ce gouvernement. Au lieu de faire preuve de leadership, il joue à des jeux avec la santé des gens et il y a un coût humain.

Il a dénoncé le refus du gouvernement d’entamer des négociations salariales avec les infirmières, malgré une inflation élevée et la crise du coût de la vie.

Il a déclaré que les infirmières en grève “y ont été contraintes parce que le gouvernement a brisé le système de santé”.

Parlant du personnel du NHS, il a ajouté: “Ils vous diront qu’ils n’ont pas assez de personnel. 133 000 postes vacants.

“Il y a une solution évidente – abandonner le statut de non-dom et utiliser l’argent pour faire passer la prochaine génération de médecins et d’infirmières. C’est ce que le parti travailliste ferait, pourquoi n’a-t-il pas le courage de le faire ?”

M. Sunak a répondu que le gouvernement “investissait déjà des milliards de plus dans le NHS”.

Il a ajouté : « L’année dernière, lorsque tout le monde dans le secteur public a eu un gel des salaires dans le secteur public, les infirmières ont reçu une augmentation de salaire de 3 %. Lorsque la MRC a demandé plus de formation professionnelle, nous avons accordé à chaque infirmière et sage-femme un budget de formation de 1 000 £. Et lorsqu’ils ont demandé des bourses d’infirmières, nous nous sommes assurés que chaque étudiant infirmier reçoive une bourse de 5 000 £. C’est parce que nous travaillons de manière constructive et nous continuerons à soutenir nos infirmières.

Sir Keir a également mentionné le cas d’Alex de Chester, qui, selon lui, attendait une opération de la vésicule biliaire depuis près de six mois et souffrait tellement qu’il avait quitté l’école.

Il a ajouté : Son opération a déjà été annulée deux fois. Sa mère, à qui j’ai parlé ce matin, est malade d’inquiétude, quand elle a appris que les grèves pouvaient être annulées, elle a été extrêmement soulagée.

“Elle veut désespérément que le Premier ministre résolve ce problème. Tout ce qu’il a à faire, c’est simplement rencontrer les infirmières.”