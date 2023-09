Keir Starmer accusé de promouvoir une « bande étroite de blairistes »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a déclaré que son remaniement ministériel fantôme signifiait que le parti travailliste avait « les joueurs les plus forts possibles sur le terrain » après avoir rétrogradé Lisa Nandy avant les prochaines élections.

Le plus grand gagnant du remaniement de l’équipe suprême semble être son adjointe Angela Rayner, qui a reçu le vaste mandat de mise à niveau de Mme Nandy et a été officiellement nommée vice-Premier ministre fantôme.

La décision de déplacer Mme Rayner, qui avait auparavant suivi le Cabinet Office, a vu Mme Nandy – considérée comme une figure de proue de la « gauche douce » du Labour – rétrogradée au poste de chargé du développement international.

Cela signifie que le député de Wigan, qui rivalisait avec Sir Keir pour la direction en 2020, n’est désormais que l’adjoint du secrétaire fantôme aux Affaires étrangères David Lammy – un poste qu’il l’a remplacée il y a un peu moins de deux ans.

Une source proche de Mme Nandy a indiqué qu’il n’y aurait aucune dissidence sur sa relégation, déclarant qu’elle avait l’esprit d’équipe et qu’elle avait hâte de « se retrouver coincée dans son nouveau rôle ».

Mais les groupes de pression Momentum et Compass ont accusé Sir Keir de promouvoir un « groupe restreint de blairistes » – arguant que le remaniement équivalait à « un glissement vers la droite et un rétrécissement de la diversité des points de vue ».

Mme Rayner, dans le cadre des négociations avec Sir Keir, l’a vue émerger dans une position plus forte avec un ensemble de responsabilités renforcées. Le changement largement annoncé visant à la déplacer vers le poste de nivellement, un rôle qui prend en charge le logement et les opportunités économiques en dehors du sud-est, s’est déroulé plus facilement pour la dirigeante que le remaniement de mai 2021.

D’autres alliés proches de Starmer ont reçu des promotions, notamment Shabana Mahmood, qui est passée de coordinatrice de campagne nationale à secrétaire fantôme à la Justice.

La députée de Birmingham Ladywood aurait reçu son nouveau rôle en guise de récompense pour avoir contribué à remodeler la machine électorale du parti et supervisé les succès des élections partielles et locales depuis sa nomination il y a deux ans.

Lisa Nandy a été rétrogradée au développement international (Archives PA)

Liz Kendall, qui s’est présentée sans succès à la direction du parti en 2015 contre Jeremy Corbyn et est considérée comme étant de droite du parti, a été promue secrétaire au travail fantôme et aux retraites après avoir impressionné dans son ancien mandat en matière de protection sociale.

Pat McFadden, ancien secrétaire politique de l’ex-Premier ministre Sir Tony Blair, passe du poste de secrétaire en chef du Trésor fantôme à celui de ministre du Cabinet Office fantôme, tout en occupant également le poste de coordinateur de campagne laissé vacant par la promotion de Mme Mahmood.

L’étoile montante Darren Jones, qui s’était fait un nom en grillant les ministres en tant que président du Business and Trade Select Committee, s’est vu confier le précédent poste de M. McFadden.

Sir Keir a également doté son cabinet fantôme de plus d’expérience, nommant Hilary Benn au poste de secrétaire fantôme de l’Irlande du Nord. Il a servi dans le cabinet lors du dernier mandat du Labour au pouvoir.

Liz Kendall revient au front du parti travailliste (Getty)

S’adressant aux chaînes de télévision de Westminster au sujet de sa refonte, Sir Keir a déclaré que ses réformes du parti signifiaient qu’il était « maintenant en mesure de mettre notre meilleure équipe sur la table, de la montrer au pays ».

Il a ajouté : « Je pense que ce qui est important est de reconnaître qu’avec ce remaniement, nous avons désormais les joueurs les plus forts possibles sur le terrain pour ce qui sera une partie cruciale du voyage. »

Neal Lawson, directeur du groupe de campagne de centre-gauche Compass, a déclaré que le remaniement « représente un glissement vers la droite et un rétrécissement de la diversité des points de vue au sommet du parti travailliste ».

Le militant, partisan du vote tactique, a ajouté : « Les gens devraient être promus sur la base non seulement de leur obéissance à une petite faction du parti, mais aussi de leurs idées, de leurs compétences et de leur capacité à tenir leurs promesses. »

Le groupe de pression de gauche Momentum a accusé Sir Keir de promouvoir « un groupe restreint de blairistes peu disposés à offrir le changement décisif que le pays réclame » – ajoutant qu’il était « franchement alarmant » de voir Mme Kendall revenir sur le banc de touche.

D’autres changements apportés ont vu Lucy Powell et Thangam Debbonaire subir un échange de travail, Mme Powell étant passée au poste de leader fantôme des Communes et Mme Debbonaire prenant en charge le dossier culturel.

Jonathan Ashworth a également été rétrogradé – mais s’est dit satisfait du mandat de « réparateur » (Archives PA)

Il y a également eu des rétrogradations pour Jonathan Ashworth et Nick Thomas-Symonds, qui ont été respectivement démis de leurs fonctions et chargés des pensions et du commerce international et se sont vu confier des rôles moindres d’observation du Cabinet Office.

M. Ashworth, dans son nouveau poste de payeur général, devrait jouer un rôle central lors des prochaines élections générales. Il se serait dit satisfait du changement car il met en valeur ses atouts en tant que réparateur et stratège.

Steve Reed est passé de la justice à l’environnement, prenant le rôle de Jim McMahon après sa démission pour « se concentrer sur le rétablissement de ma santé ».

Ailleurs, Rosen Allin-Khan a annoncé qu’elle quittait son poste de ministre fantôme de la Santé mentale après avoir déclaré que Sir Keir avait refusé d’augmenter son poste.

Dans une lettre publiée sur X, le médecin qualifié a critiqué Sir Keir. « Comme discuté précédemment, et lors de notre appel précédent, vous avez clairement indiqué que vous ne voyiez pas de place pour un portefeuille de santé mentale dans un cabinet travailliste, c’est pourquoi je vous ai dit il y a plusieurs semaines que je ne serais pas en mesure de continuer dans ce domaine. rôle. »

Greg Hands, président du parti conservateur, a déclaré : « Ce remaniement montre que Sir Keir Starmer ne propose aucune idée nouvelle, mais plutôt la même vieille approche politique à court terme qui a fait échouer ce pays. »