Keir Starmer a averti Boris Johnson qu’il y avait des « risques réels » que son nouveau plan de niveaux pour suivre le verrouillage ne fonctionnerait pas à la moitié de la propagation du coronavirus aujourd’hui.

Le chef de l’opposition a déchiré le premier ministre à la Chambre des communes avant le vote de ce soir pour approuver le système renforcé lorsque le verrouillage prend fin à minuit.

Le parti travailliste s’abstiendra lors du vote à la Chambre des communes, ce qui suscitera des accusations de Downing Street selon lesquelles il « faisait de la politique » au milieu de la pandémie.

Sa décision exposera les lignes de faille déjà brillantes des conservateurs sur la question qui divise et permettra également à Sir Keir de calmer une rébellion sur ses propres bancs.

Certains députés travaillistes des régions du Nord qui seront placés dans le niveau 3 le plus strict étaient furieux à l’idée que le parti puisse voter avec le gouvernement, comme il l’a fait à des occasions précédentes.

S’adressant aux Communes cet après-midi, Sir Keir a déclaré que les plans du gouvernement étaient «pleins de trous».

« Je reconnais que les niveaux ont été renforcés car il était évident pour tout le monde que les niveaux précédents étaient une voie à sens unique vers le niveau 3. Mais je suis loin d’être convaincu par ce que le Premier ministre a dit aujourd’hui », a-t-il déclaré.

«En particulier, le paquet économique est loin d’être suffisant pour soutenir les communautés les plus touchées. Ils souffrent depuis de nombreux mois.

«Je crains que sans les bonnes mesures de santé en place, en particulier un système de test et d’isolement fonctionnel, il existe de réels risques que ce plan soit incapable de contrôler le virus cet hiver.

L’abstention signifie que le gouvernement est presque certain de remporter le vote, malgré une forte rébellion des conservateurs face à la menace économique qu’ils pensent que les tiers représentent.

Le Premier ministre n’a pas réussi à apaiser la fureur croissante sur ses propres bancs au sujet des restrictions draconiennes, qui laisseront 99% de l’Angleterre sous les deux niveaux les plus difficiles à partir de demain.

Sir Keir a ajouté que lui-même et de nombreux Britanniques étaient «beaucoup moins convaincus» de l’approche du gouvernement cette fois-ci.

Il a déclaré aux députés: « Dix-neuf jours plus tard, quatrième tentative maintenant, conférence de presse précipitée samedi, le Premier ministre a annoncé que le système à plusieurs niveaux avait échoué, que le virus était incontrôlable et qu’un verrouillage national était désormais inévitable.

« La raison pour laquelle tout cela compte est qu’il existe un modèle ici – le Premier ministre a un bilan de décisions à court terme trop prometteuses et insuffisamment prononcées qui se heurtent ensuite à la dure réalité du virus.

« Et puis un nouveau plan est évoqué quelques semaines plus tard – nous en sommes maintenant au moins au cinquième – avec une promesse encore plus grande qui ne se concrétise jamais.

« Maintenant, après huit mois, après huit mois, le Premier ministre ne devrait pas être surpris que nous et beaucoup de Britanniques soyons beaucoup moins convaincus cette fois-ci. »

Sir Keir Starmer (photographié aujourd’hui) a été accusé de « jouer à la politique » au milieu de la pandémie après avoir ordonné à ses députés de s’asseoir ce soir à un vote crucial sur les règles qui remplaceront le verrouillage.

Pas moins de 100 députés conservateurs ont envisagé de défier Boris Johnson (photo aujourd’hui) lors d’un vote serré ce soir

Les députés travaillistes prévoient de défier Starmer Les députés travaillistes ont déjà confirmé qu’ils refuseraient l’ordre de Sir Keir de s’abstenir lors du vote de ce soir. Ils incluent: Kevan Jones (North Durham)

Graham Stringer (Blackley et Broughton)

Richard Burgon (Leeds Est)

Grahame Morris (Easington)

Après l’annonce par Sir Kier hier soir de l’abstention du parti travailliste, un porte-parole du n ° 10 a déclaré: « Cette pandémie est l’un des plus grands défis auxquels le pays est confronté depuis des décennies et les travaillistes ont décidé de s’abstenir.

« Bien que Keir Starmer affirme qu’il offre un nouveau leadership, il est clair pour tous qu’il n’offre en fait aucun leadership du tout.

« Keir Starmer fait de la politique au milieu d’une pandémie mondiale au lieu de travailler avec le gouvernement pour trouver un moyen de traverser cette période difficile pour le peuple britannique. »

Pas moins de 100 députés conservateurs ont envisagé de défier Boris Johnson lors d’un vote serré ce soir, et sont restés furieux lorsque les ministres ont finalement publié une évaluation d’impact des mesures de niveau hier soir, pour constater qu’elle ne comportait aucun nouveau détail. Le chef rebelle Mark Harper a déclaré que «les roues se détachaient» de la politique.

Il est entendu que le gouvernement a un autre dossier qui comprend des informations plus « granulaires » sur 40 domaines de l’économie, bien que des sources aient rejeté l’idée qu’il est « secret », affirmant qu’il ne contient que des éléments déjà « accessibles au public ».

Dans un communiqué tard dans la nuit, Sir Keir a déclaré: « Le coronavirus reste une menace sérieuse pour la santé publique et c’est pourquoi le Parti travailliste accepte la nécessité de maintenir des restrictions. Nous agirons toujours dans l’intérêt national, nous ne voterons donc pas contre ces restrictions au Parlement demain.

« Cependant, je reste profondément préoccupé par le fait que le gouvernement de Boris Johnson n’ait pas utilisé ce dernier verrouillage pour mettre en place un plan sanitaire et économique crédible.

« Nous n’avons toujours pas de système de test fonctionnel, les messages de santé publique sont confus et les entreprises de tout le pays réclament un soutien économique plus efficace pour les faire passer les mois d’hiver. C’est l’incompétence du gouvernement à court terme qui cause des dommages à long terme à l’économie britannique.

«Il est impératif que le gouvernement prenne le contrôle du virus afin que notre NHS puisse être protégé et que notre économie se rétablisse plus rapidement.

Cependant, les députés travaillistes avaient déjà publiquement refusé de soutenir les mouvements avant le changement du chef du parti.

L’ailier de gauche Richard Burgon, secrétaire du groupe de campagne socialiste et ancien secrétaire de l’ombre à la justice sous l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn, faisait partie de ceux qui ont refusé de voter pour les tiers.

Exigeant que le verrouillage actuel se poursuive jusqu’à Noël, il a déclaré: « Le Royaume-Uni a l’un des taux de mortalité les plus élevés et des baisses économiques les plus profondes de toutes les grandes économies. Mais le gouvernement refuse toujours d’en tirer les leçons. L’approche proposée risque de causer encore plus de tort à la fois à la santé publique et à l’économie.

« Alors que les infections à coronavirus en Angleterre ont diminué d’environ un tiers pendant le verrouillage, le nombre de cas reste inacceptable – plusieurs fois plus élevé qu’en été et au début de l’automne – et il y a encore beaucoup trop de personnes admises à l’hôpital et mourant de Covid.

«Le nouveau système Tier ne parviendra pas seulement à faire baisser les niveaux de virus, mais il existe un risque réel que le fait de lever le pied du frein au cours des prochaines semaines compromette les gains réalisés par le verrouillage actuel. Cela rendra une troisième vague et un autre verrouillage beaucoup plus probables au cours de la nouvelle année. Une reprise économique soutenue n’est tout simplement pas possible si nous devons constamment entrer et sortir des restrictions.

Pendant ce temps, un trio de politiciens travaillistes de gauche a lancé un nouveau groupe de campagne qui accuse le gouvernement de sacrifier la région pour protéger la ville de Londres.

Le groupe No Holding Back, formé par les anciens ministres de l’ombre Ian Lavery et Jon Trickett, ainsi que par l’ex-députée travailliste Laura Smith, a publié aujourd’hui un rapport sur la manière dont les restrictions avant ce verrouillage frappent les régions les plus pauvres.

Ils affirment que le Royaume-Uni a besoin de «restrictions générales de niveau quatre pour l’ensemble du pays jusqu’à ce que la courbe soit écrasée».

Dans l’avant-propos, ils attaquent M. Johnson, affirmant qu’il a « traité les communautés retenues du nord de l’Angleterre comme des citoyens de seconde zone ».

« Sa décision de maintenir plus longtemps des restrictions sévères pour le nord tout en négligeant de placer Londres au rang 3 montre qu’il n’a aucun égard pour les difficultés rencontrées par nos électeurs », ont-ils déclaré.

«Placer Londres au niveau 2 coûtera finalement des vies inutiles et prolongera cette deuxième vague.

« Avec les restrictions de niveau commençant le 3 décembre (sic), Boris Johnson a eu l’occasion de montrer qu’il avait appris de sa discrimination flagrante en essayant d’imposer 67% de congé dans le nord de l’Angleterre tout en pivotant à 80% de congé lorsque le verrouillage a été étendu à le sud de l’Angleterre.

«Non seulement il a échoué, mais il a répété cette discrimination, ne laissant à nouveau aucun doute sur son mépris pour les communautés retenues. Comme le nôtre.