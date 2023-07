Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le SNP a accusé Sir Keir Starmer d’avoir envoyé un « frisson le long de son banc » sur le plan visant à maintenir le plafond des allocations pour deux enfants.

Cela s’est produit alors que le parti écossais produisait des tasses affirmant que la politique travailliste était « fabriquée en Chine » et demandant : « Quel est l’intérêt du parti travailliste ? »

Auparavant, Rachel Reeves avait riposté aux députés travaillistes qui critiquaient le plan visant à maintenir le « méchant » plafond de deux enfants des conservateurs.

Le chancelier fantôme a déclaré que les finances publiques « désastreuses » signifiaient qu’il n’y avait pas assez d’argent pour abandonner la politique, malgré la fureur qu’elle a suscitée à la fois de la part des députés d’arrière-ban de gauche et normalement favorables.

Le chef du SNP Westminster, Stephen Flynn, a attaqué Sir Keir dans les PMQ aux Communes, affirmant qu’il pouvait voir un « frisson courir le long de la banquette travailliste » à la suggestion que le parti maintiendrait le plafond.

Il a ajouté: «Les électeurs écossais sont habitués à la pauvreté des enfants sous les conservateurs, ils s’y attendent presque. Mais ce à quoi ils ne s’attendent pas, c’est un soutien à la pauvreté des enfants de la part du Parti travailliste.

Mme Reeves a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme que la « triste vérité » est qu’il y avait beaucoup de politiques conservatrices qu’un gouvernement travailliste ne renverserait pas.

Sir Keir Starmer a défendu de prendre des «décisions difficiles» lors d’un entretien avec Tony Blair mardi soir – mentionnant six autres politiques que le gouvernement travailliste ne pouvait pas se permettre.

Interrogée sur ses remarques, Mme Reeves a déclaré au programme: « Il y a plus de six choses qu’un nouveau gouvernement travailliste ne pourra pas faire. »

Le chancelier fantôme a déclaré: «Nous allons avoir l’héritage économique le plus désastreux de tout gouvernement entrant. Le niveau d’endettement de l’économie britannique est de la même taille que tout ce que nous produisons dans l’économie sur une base annuelle.

Elle a ajouté : « J’ai perdu le compte du nombre de fois où j’ai traversé les lobbies de division et voté contre ce que le gouvernement a fait. Cela signifie-t-il que nous allons pouvoir inverser toutes ces choses? La triste vérité est que nous ne pourrons pas le faire à cause du terrible héritage économique. »

Elle a également refusé de dire si les travaillistes supprimeraient la taxe controversée sur les chambres à coucher, introduite par George Osborne. « Nous exposerons tous nos plans concernant les avantages sociaux, la fiscalité et les autres dépenses à l’approche des élections générales. »

Keir Starmer et la chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves (PENNSYLVANIE)

Elle a ajouté : « Il est de notre devoir d’avoir le contrôle des finances publiques et d’avoir une économie stable. Ce n’est pas agréable à avoir. C’est le roc de la stabilité sur lequel reposent toutes nos politiques. Il n’y aura rien dans un manifeste travailliste qui ne soit entièrement chiffré.

L’expression «Sir Kid Starver» est à la mode sur Twitter, tandis que le dirigeant travailliste écossais Anas Sarwar et des députés de différentes ailes se sont prononcés contre la «terrible» décision.

La dispute devrait exploser à nouveau lors de la réunion du Forum politique national du Labour ce week-end, où les personnalités du parti se réuniront à Nottingham pour former un programme avant les élections générales de l’année prochaine.

Mais un ancien économiste de la Banque d’Angleterre, Tony Yates, a déclaré que l’affirmation du parti travailliste selon laquelle il n’y avait « plus d’argent » était « fausse ». Et Jonathan Portes, professeur d’économie au King’s College de Londres, a déclaré à The Independent que l’affirmation était « risible ».

Interrogée sur l’intérêt d’un gouvernement travailliste, Mme Reeves a répondu Aujourd’hui son parti étendrait la taxe sur les bénéfices exceptionnels, supprimerait le statut fiscal de non-dom et les clubs de petit-déjeuner gratuits dans toutes les écoles primaires. « Mon plus grande ambition est de faire croître l’économie… d’obtenir l’argent dont nous avons désespérément besoin. »