Keir Starmer abandonne ses projets d’autobiographie et rend une avance de 18 000 £

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a abandonné son projet d’écrire une autobiographie et rendra une grosse avance à son éditeur.

Sir Keir a déclaré l’année dernière qu’il avait commencé à écrire un livre sur sa vie et sa vision politique pendant les fermetures de Covid.

Un porte-parole de M. Starmer a déclaré que le livre « présente ses plans pour une Grande-Bretagne renouvelée et pourquoi il croit en l’importance vitale de remettre l’intégrité dans la vie publique ».

Mais il a décidé de ne pas poursuivre le projet – retournant une avance de 18 000 £ qu’il a reçue de HarperCollins.

L’auteur d’une biographie prévue sur le leader travailliste a déclaré que cela était en partie dû à la « pression du temps » pour être le chef de l’opposition à l’approche des élections générales prévues l’année prochaine.

Au lieu de cela, Sir Keir coopère avec une biographie prévue par l’ancien conseiller principal du travail Tom Baldwin, qui sera publiée avant que les électeurs ne se rendent aux urnes en 2024.

« On m’a demandé d’aider Keir à rédiger une autobiographie », a déclaré l’ancien chef des communications. Les temps. « Cela ne s’est pas produit, notamment en raison de la pression du temps sur lui en tant que chef de l’opposition. Cependant, j’ai commencé à travailler sur une biographie.

Cela survient alors que le ministre conservateur Mel Stride a averti qu’une « énorme quantité » de votes tactiques avait frappé les conservateurs lors des élections locales de la semaine dernière en Angleterre.

Le secrétaire du travail et des retraites a dit: « Certainement dans mon patch [in Devon] Je l’ai vu dans les Verts en retrait pour les Lib Dems, [who were] en retrait pour les Verts et les Travaillistes, etc. ».

M. Stride a déclaré que le vote tactique anti-conservateur « pourrait nous être inutile en tant que parti » lors d’élections générales. « Mais je ne pense pas que ce sera aussi nocif qu’il l’a été lors de ces élections locales particulières. »

Les travaillistes et les libéraux démocrates auraient déplacé les ressources de campagne hors des quartiers du conseil où ils occupaient la troisième place pour se concentrer sur les objectifs et donner à ceux en deuxième une meilleure chance de vaincre les candidats conservateurs.

Sir Keir a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y aurait pas d’accord avec le SNP après une élection. Mais le parti travailliste n’a pas explicitement exclu une coalition avec les Lib Dems en cas de parlement sans majorité.

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a suggéré qu’un autre référendum sur un système de vote à représentation proportionnelle (RP) serait une demande clé pour une coalition. « Les relations publiques sont absolument sur la table pour les libéraux démocrates, bien sûr », a-t-il déclaré dimanche à la BBC.