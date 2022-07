Keir Starmer a toujours ressemblé à un mauvais acteur jouant Lurch dans la famille Addams – maintenant j’ai enfin compris pourquoi

REGARDER Keir Starmer pataugeant à travers des interviews télévisées ou l’heure des questions du Premier ministre est une sombre épreuve.

Ses mots se brouillent et l’esprit vagabonde. . . Que dit-il? Pourquoi est-il là ? Dans quel but?

Keir Starmer ressemble plus à Lurch, le sombre majordome de la famille Addams

Loin d’être un Premier ministre en attente, ce QC qui sautille sur les mottes ressemble plus à Lurch, le sombre majordome de la famille Addams.

Ou le Tub of Lard sur Have I Got News For You.

Sans vouloir être personnel, il apparaît comme un mauvais acteur jouant un rôle morne, mal.

Maintenant je sais pourquoi. Au plus fort de sa campagne pour devenir le chef de Corbynite Labour en 2020, Starmer a déclaré à un allié : « Je ne comprends pas la politique.

« Je ne comprends pas. Et je n’aime pas vraiment ça. »

Je suis reconnaissant au chroniqueur et joueur de guerre Dan Hodges pour cette pépite époustouflante mais tout à fait crédible.

L’homme qui aspire à diriger le pays n’a aucune idée de ce qu’il fait !

Cela dit tout ce que vous devez savoir sur son échec total à marquer un seul coup sûr contre les conservateurs chaotiques pendant près de trois ans à la barre.

Malgré des buts ouverts tous azimuts, le Labour n’a qu’une dizaine de points d’avance alors qu’il devrait être 25 ou 30 devant.

Et Starmer ne se contente pas de patauger contre les conservateurs – il est empêtré dans une guerre tribale avec son propre parti et les syndicats militants qui menacent de retirer leur argent.

Pas étonnant que les conservateurs parlent d’élections anticipées une fois leur propre course à la direction terminée – et avant que les travaillistes ne laissent tomber leur chef le moins efficace depuis le retraité de gauche Michael Foot.

L’idée a du sens malgré la pire crise du coût de la vie de mémoire d’homme et le risque de pénuries alimentaires et de pannes d’électricité à venir.

Quelqu’un croit-il qu’une coalition tapageuse Labour/Lib Dem/Scot Nats dirigée par Starmer offre de meilleures solutions que l’un ou l’autre des deux prétendants à la couronne conservatrice ?

La plupart de ces défis économiques sont importés.

Mais qu’est-ce qu’une coalition pourrait offrir sur les problèmes locaux qui exaspèrent les électeurs une fois qu’ils ont cessé de se soucier de se chauffer ou de manger?

Quelle est la position du Parti travailliste sur l’immigration clandestine, les guerres de genre, l’industrie raciale, la criminalité au couteau et la guerre des gangs, l’effondrement imminent du NHS ou l’invasion éveillée de la police et des services publics ?

Les conservateurs méritent un bon coup de pied pour les avoir laissés pourrir et se décomposer.

Mais dans presque tous les cas, ils sont l’héritage d’une dérive de plusieurs décennies vers la gauche qui a commencé sous Tony Blair.

Espérons que les événements récents ont déclenché une riposte.

Le coup de couteau la semaine dernière d’une fillette de neuf ans jouant dans la rue avec sa sœur – le dernier d’un catalogue de meurtres insensés – doit marquer un changement dans nos services de police et sociaux terriblement inutiles.

Criminellement inutile

La fermeture attendue depuis longtemps du Tavistock Center – après avoir détruit la vie de milliers d’adolescents déconcertés – est sûrement le point culminant de l’intimidation trans.

Ensuite, il y a les dépenses criminellement inutiles des gestionnaires du NHS pour les tsars de la diversité et la bureaucratie tandis que les patients font la queue à l’agonie pour les ambulances, les lits et la chirurgie.

Et les barons syndicaux vraiment méchants qui infligent la misère aux voyageurs en quête de grosses augmentations de salaire pour les travailleurs avides.

C’est un riche filon politique pour le prochain premier ministre conservateur, quel qu’il soit.

Il faudra des nerfs d’acier qu’on n’a pas vus depuis plus de 40 ans.

Mais tout comme dans l’Hiver du mécontentement de 1978, un gouvernement rigoureux se retrouvera à travailler avec le grain de l’opinion publique.

Boris a peut-être été un grand vainqueur des votes. Mais il en va de même pour les bonnes politiques au bon moment.

Keir Starmer ne sait même pas ce qui fait une femme, mais 70 millions de Britanniques n’ont pas à réfléchir à deux fois.

Le dirigeant travailliste plie le genou devant le tapageur Black Lives Matter, se prosterne devant ses payeurs syndicaux et babille à mots couverts sur l’immigration illégale, mais les électeurs ont déjà pris leur décision.

Ils en ont assez d’être taxés de racistes ou de «phobiques» ou d’être emmenés en balade par des travailleurs non élus, irresponsables et arrogants ivres du pouvoir de s’ingérer.

Keir Starmer n’est pas bon. Sa partie de chamaillerie n’est pas bonne.

Il ferait mieux de répondre à des questions stupides sur Je suis désolé, je n’ai pas la moindre idée.