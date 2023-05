Keir Starmer a dit de changer de numéro de téléphone car il reçoit «trop de conseils non sollicités»

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Il a été conseillé à Sir Keir Starmer de changer son numéro de téléphone portable car il recevait « trop ​​de conseils non sollicités ».

Un haut responsable travailliste a déclaré Le Sunday Times que « des gens d’il y a 20 ans lui disent ce qu’ils pensent ».

Sir Keir devrait recevoir les conseils de Tony Blair et Gordon Brown, bien que des responsables aient déclaré que les anciens premiers ministres recevraient le nouveau numéro de téléphone portable de l’actuel dirigeant travailliste s’il devait le changer.

M. Blair, un responsable cité comme disant, « a tendance à pousser des questions très blairistes comme la technologie et la modernité », tandis que M. Brown « veut être impliqué dans de grands projets ».

Le premier a également donné des conseils à Rishi Sunak, a déclaré une source conservatrice au journal. Lors d’événements marquant le 25e anniversaire de l’accord du Vendredi saint, le Premier ministre a été vu s’adressant à M. Blair.

« Ils ont eu une conversation agréable et ont comparé leurs notes sur les questions du Premier ministre », a déclaré la source. Lorsqu’on leur a demandé si la conversation s’étendait à donner des conseils, ils ont répondu: « Il y avait un peu de ça, oui. »

Aux questions du Premier ministre de mercredi, M. Sunak a utilisé une citation de M. Blair contre le chef de l’opposition en exercice, disant : « Le très honorable monsieur peut être aussi arrogant qu’il le souhaite à propos des élections locales ; viennent des élections générales, la politique compte.

Les assistants de Starmer ont déclaré au journal que Sir Keir demandait fréquemment l’avis de M. Brown.

En décembre dernier, M. Brown a dévoilé un ensemble gigantesque de propositions visant à modifier la constitution britannique afin de donner plus de pouvoir aux régions anglaises et de réviser les accords de décentralisation pour l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.

Starmer avec Blair et Brown lors de la proclamation du roi en septembre dernier (Getty)

Il travaillait à la commission de Sir Keir, bien que le leader travailliste se soit abstenu d’approuver le paquet de réformes.

Un assistant est cité comme disant que le processus était « Gordon classique », ajoutant: « Nous serions sur les appels Zoom avec lui et les gens diraient: » Ce morceau doit disparaître « et Gordon dirait: » Oui, oui « . et quand le papier est revenu, il y avait 50 pages de plus.

Vendredi, Sir Keir a fait écho à M. Blair en qualifiant un plan de réforme du travail de clause 4 « sur les stéroïdes », une référence à la lutte décisive du triple Premier ministre avec son parti pour abandonner un engagement en faveur de la propriété publique de l’industrie.

La politique britannique a une longue tradition d’anciens Premiers ministres faisant connaître leurs points de vue aux chefs de parti qui les suivent – ​​et pas toujours à huis clos.

Margaret Thatcher était une sorte d’épine dans le pied de John Major. Après avoir annoncé son intention de démissionner de son poste de Premier ministre pour être « un pilote de banquette arrière », elle a ensuite partagé ses conseils en public, critiquant la politique européenne clé de son successeur.

M. Sunak aurait de fréquentes conversations privées avec Theresa May, bien que cela ne l’ait pas empêchée d’exprimer son opposition à sa politique, y compris les plans controversés du gouvernement pour lutter contre les traversées de petits bateaux.