Sir Keir Starmer pourrait remporter une victoire historique pour le parti travailliste aux élections générales de 2024 s’il est prêt à travailler avec d’autres partis progressistes pour maximiser les sièges à gauche du centre, selon une nouvelle analyse de sondage vue par L’indépendant.

Mais si le dirigeant travailliste refuse de collaborer avec les démocrates libéraux et les verts, il risque une répétition des élections de décembre 2019, lorsque les conservateurs de Boris Johnson ont remporté un glissement de terrain sur une plate-forme dure du Brexit malgré une majorité d’électeurs soutenant les partis proposant un deuxième référendum européen.

Malgré une avance étroite pour les travaillistes dans le sondage, l’analyse suggère que M. Johnson peut conserver sa majorité globale à Westminster si Nigel Farage réitère sa décision de 2019 de mettre les candidats de côté pour permettre aux conservateurs de consolider le vote de centre droit.

Le groupe de campagne internationaliste Best for Britain – qui s’est battu pour un deuxième référendum sur le Brexit et fait maintenant pression pour le renforcement de l’accord commercial avec l’UE – a examiné les résultats d’un sondage Focaldata à 22000 électeurs, mené en décembre sur la méthode MRP qui permet aux chiffres d’être ventilé à un niveau circonscription par circonscription.

Les chiffres bruts, publiés plus tôt ce mois-ci, suggéraient une course au coude à coude avec les conservateurs à 36% et les travaillistes à 38, ce qui entraînerait 284 sièges pour les conservateurs et 283 pour les travaillistes, les Lib Dems n’en conservant que deux. Ce résultat préparerait le terrain pour un probable gouvernement de coalition travailliste-SNP, Nicola Sturgeon exigeant un référendum sur l’indépendance dans le cadre du prix de son soutien.

Mais l’analyse du BFB suggère que la situation changerait radicalement si M. Farage démissionnait de son nouveau parti réformiste britannique pour donner aux conservateurs une course claire, comme il l’a fait avec le parti Brexit à l’approche du scrutin de 2019.

Dans ce scénario, M. Johnson pourrait porter la représentation des conservateurs à 319 – sauvant ainsi son propre siège à Uxbridge – tandis que les travaillistes pourraient s’effondrer à seulement 251 sièges et que les démocrates libéraux seraient complètement anéantis. Selon ce calcul, les conservateurs seraient au bord d’une majorité globale dans les 650 députés de la Chambre des communes, ce qui aurait peut-être besoin du soutien du DUP pour les faire dépasser.

Cependant, si les travaillistes, les démocrates libéraux et les verts étaient prêts à travailler ensemble, l’analyse suggère un résultat totalement différent, les travaillistes revendiquant une majorité globale d’environ 50 à Westminster avec 351 sièges dans son meilleur résultat depuis 2005.

Le parti de Starmer reprendrait presque toutes les circonscriptions du mur rouge perdues contre les conservateurs des Midlands et du nord de l’Angleterre en 2019, tandis que les libéraux démocrates gagneraient jusqu’à 12 sièges et les verts conserveraient leur seule circonscription à Brighton.

Même s’ils étaient soutenus par le soutien de Farage, les conservateurs verraient leur nombre de députés s’effondrer de 365 maintenant à seulement 205, alors que non seulement M. Johnson, mais aussi les ministres Dominic Raab, Robert Buckland, George Eustice, Grant Shapps, Simon Hart, Alok Sharma et Alister Jack risquerait de perdre leurs sièges.

Ce scénario libérerait Starmer de sa dépendance vis-à-vis du SNP, mais exigerait presque certainement un engagement à réformer le système uninominal majoritaire à un tour, les petits partis exigeant le vote proportionnel comme prix de leur participation.

L’analyse est apparue peu de temps après que l’ancien ministre conservateur Stephen Dorrell a utilisé un article dans L’indépendant pour appeler Sir Keir à diriger une alliance progressiste pour renverser Johnson.

La directrice générale de Best for Britain, Naomi Smith, a déclaré: «Les travaillistes ont bien fait de se reconstruire depuis l’effondrement des élections de l’année dernière, mais dans l’état actuel des choses, ils auront besoin du soutien d’autres partis pour revenir au gouvernement en 2024.

«Cette dépendance est encore plus claire lorsque vous ajoutez le parti réformiste britannique de Nigel Farage, dont les précédentes itérations se sont écartées des candidats conservateurs lors des deux dernières élections dans une démonstration d’unité nativiste.

«Si Keir Starmer veut une chance au n ° 10 dans trois ans, le parti doit être ouvert à travailler avec les Verts et les Lib Dems, en particulier compte tenu des changements imminents de limites de circonscription et de la force du SNP au nord de la frontière.

L’analyse du BFB du scrutin Focaldata est basée sur un calcul effectué avant l’élection de 2019 sur la façon dont les partisans se séparent entre les partis lorsque leur candidat préféré se retire en faveur d’une alternative mieux placée pour remporter le siège.

Boris Johnson va voter aux élections de 2019 (REUTERS)

Le modèle suppose que 88% des électeurs travaillistes, libéraux démocrates, verts et du SNP passeraient au premier parti d’opposition en cas de pacte, 7% étant redistribués aux conservateurs et 5% refusant de changer.

Le député travailliste Clive Lewis, qui a appelé à une collaboration entre les partis sur la réforme constitutionnelle, a déclaré que Starmer devrait faire une offre intéressante aux petits partis.

«Les démocrates libéraux et les Verts ne vont pas retirer des candidats dans tout le pays juste pour donner aux travaillistes la chance de gouverner seuls», a-t-il déclaré à The Independent. «Il faudrait qu’il y ait une contrepartie du parti travailliste.

«Cela pourrait être un engagement écrit, après avoir fait le travail nécessaire pour instaurer la confiance, à travailler sur des choses comme un système de vote proportionnel, une convention constitutionnelle et un programme de transfert des responsabilités après les élections.»

Le co-chef du Parti vert, Jonathan Bartley, a déclaré: «Ces données réaffirment ce que nous savons depuis longtemps, à savoir que les travaillistes doivent travailler aux côtés d’autres partis, plutôt que contre eux, afin d’arrêter ce gouvernement conservateur dommageable et d’aider à améliorer la vie des des millions de personnes à travers le pays.

«Les Verts seront toujours prêts à travailler avec d’autres partis afin de faire ce qu’il faut, car la politique coopérative est le seul moyen pour nous de faire face aux crises sanitaires, économiques et climatiques auxquelles nous sommes actuellement confrontés.»

L’Alliance Remain des partis anti-Brexit lors des élections de 2019 a vu les libéraux démocrates, les Verts et Plaid Cymru accepter de présenter un seul candidat avec 60 sièges, mais a été évité par les travaillistes. Alors que seuls neuf de ces candidats ont été élus, ils ont en moyenne enregistré des gains de part des voix de 5,6% supérieurs à ceux dont leurs partis jouissaient aux autres sièges.

Peter Dunphy, du groupe Unite to Reform – qui a contribué à forger l’Alliance Remain dans son incarnation précédente en tant que Unite to Remain – a déclaré: « Ce sondage démontre que le Parti travailliste ne peut pas gagner par lui-même. Mais il montre aussi qu’en travaillant ensemble, les progressistes peuvent vaincre la Conservateurs.

« Il est temps pour tous les partis du centre et de gauche au Royaume-Uni de trouver des moyens de travailler ensemble et de rendre cela possible. Les travaillistes doivent soutenir la réforme électorale. Nigel Farage causera des ennuis au Parti conservateur mais il n’agira jamais d’une manière qui Les risques de perdre le pouvoir. Tant que les travaillistes, les verts et les démocrates libéraux seront en conflit, ils seront déjoués. «