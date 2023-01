Keir Starmer a accepté des milliers de donateurs Just Stop Oil et XR

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes et Sir Keir Starmer ont accepté 380 000 £ d’un riche donateur qui a également financé les militants de Just Stop Oil et Extinction Rebellion (XR), a-t-il émergé.

Le fondateur d’Ecotricity, Dale Vince, a donné 360 000 £ au parti et 20 000 £ à Sir Keir depuis les dernières élections, selon l’enquête Westminster Accounts de Sky News et Tortoise Media.

M. Vince a également déclaré avoir donné “des dizaines de milliers” à Just Stop Oil – le groupe d’activistes condamné par le dirigeant travailliste comme “erroné et arrogant” pour avoir organisé des manifestations perturbatrices qui ont interrompu la circulation.

“Les gens aiment Extinction Rebellion – je leur ai donné de l’argent. Et Just Stop Oil, la même chose. Je leur ai donné des dizaines de milliers, probablement », a déclaré le donateur à Sky News.

M. Vince a ajouté: «Nous avons atteint le point où descendre dans la rue est tout ce que nous avons. La plupart des gens n’ont pas le pouvoir de changer ce qui se passe. Le sens du voyage [on climate change] est désastreuse, donc je comprends pourquoi ces organisations font ce qu’elles font.

Sir Keir a critiqué les manifestants de Just Stop Oil qui ont bloqué la circulation en se collant aux routes. « Je pense qu’ils ont tort. C’est absolument arrogant… de penser qu’ils sont les seuls à avoir la réponse.

M. Vince a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec certaines tactiques utilisées par Just Stop Oil. “Quand ils brisaient les vitrines des banques, j’ai dit publiquement que je ne pensais pas que c’était la bonne chose à faire.”

Le fondateur de la principale entreprise d’énergie renouvelable a déclaré qu’il avait fait un don au parti travailliste “pour les aider à gagner … afin qu’ils aient la possibilité de réaliser leur programme, qui est mon programme – la justice sociale et une économie verte”.

Il est apparu que le leader travailliste a reçu le montant le plus élevé de dons personnels de tous les députés depuis la dernière élection – avec un peu plus de 752 000 £.

Rishi Sunak était deuxième sur la liste, recevant un peu plus de 546 000 £, juste devant l’ancien Premier ministre conservateur Liz Truss avec 537 000 £ et la chancelière fantôme du Labour Rachel Reeves avec 441 000 £.

La nouvelle base de données montre que 14 députés ont reçu plus de 250 000 £ pour leurs campagnes, causes et frais de personnel depuis les élections générales de 2019.

Au milieu des inquiétudes quant à la provenance de l’argent qui entre dans Westminster, il est également apparu que les députés ont déclaré près de 5 millions de livres sterling de revenus extérieurs sans divulguer leurs clients finaux depuis 2019.

Près de 50 députés ont déclaré des revenus provenant d’intermédiaires tels que des consultants et des agences de parole sans expliquer qui a finalement payé pour leur travail.

Daniel Greenberg, qui succède à Kathryn Stone en tant que commissaire aux normes parlementaires, a déclaré que le recours à des intermédiaires ne répondait pas au niveau de transparence qu’il recherchait.

“De toute évidence, enregistrer un tiers par l’intermédiaire duquel des services importants ont été fournis à un client particulier sans enregistrer la relation avec ce client ne satisferait pas à l’exigence de transparence à laquelle vise le système d’enregistrement”, a-t-il déclaré.

Trois députés travaillistes – Yvette Cooper, Wes Streeting et Dan Jarvis – ont tous défendu l’acceptation de l’argent de la société peu connue MPM Connect, qui est devenue l’un des plus grands donateurs de Westminster.

Ils ont déclaré lundi que les dons de la “société d’investissement dans le secteur de l’emploi”, détenue en partie par le donateur travailliste Peter Hearn, avaient été correctement déclarés.

Les comptes de Westminster ont également révélé que le siège social du fournisseur de haut débit IX Wireless – qui a donné plus de 138 000 £ aux députés conservateurs – avait fermé. L’un des deux membres du personnel vit aux Émirats arabes unis.

M. Sunak et Sir Keir ont tous deux déclaré que la plus grande transparence des dons et des revenus était la bienvenue. Le Premier ministre a déclaré lundi que les députés devront “justifier” leurs dons à leurs électeurs.

Sir Keir a déclaré qu’il souhaitait voir des règles «plus strictes» pour restreindre les seconds emplois. Le parti travailliste avait précédemment déclaré qu’il souhaitait interdire les seconds emplois avec seulement des “exemptions limitées”, mais Starmer a suggéré que son parti devrait travailler à travers les Communes pour déterminer quelles seraient ces exemptions.