Les Veolia Towers verlieren gegen ratiopharm ulm mit 82:72. Lange Zeit können die Hamburger mit dem Tabellenführer mithalten, schaffen es im letzten Viertel aber nicht, genügend Würfe zu kreieren. Jordan Barnett est le meilleur buteur de Punkten Towers.

Benka Barloschky : „Glückwunsch an ratiopharm ulm, welche am Ende die verdienten Sieger waren. Wir haben den Beginn des Spiels etwas verschlafen, puis aber im Mittelteil des Spiels sehr gut reagiert. Gerade im zweiten Viertel haben wir gut vertidigt et effizient angegriffen. Dans le deuxième temps de l’année, il n’y a plus rien à faire, les Würfe zu kreieren, die wir haben wollten. Das hat Ulm besser gemacht. Nous avons l’habitude d’investir et d’apprendre avec notre formation kämpferischen sehr zufrieden sein. Lange haben wir the Spiel eng gehalten et es war noch möglich heranzukommen. Am Ende haben wir aber einfach keine Plays more kreiert. Beide Teams peut travailler avec les meilleurs joueurs au jeu et ne pas avoir à se concentrer sur les prochaines réunions.

Kenneth Ogbé : « Nous avons eu la chance d’avoir des engrenages pendant plusieurs minutes pour jouer. Das wolten wir heute auch schaffen, letztendlich es ist uns leider aber nicht gelungen. Am Ende hat vielleicht die Konzentration gefehlt. Ulm est une équipe très courageuse et nous l’avons fait dans les deux jours de l’année. Le siège d’Ankara au cours de la guerre du Dienstag est un véritable Schritt, qui a de très bons coups de poing. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir werden weiter hart an uns arbeiten et uns stetig weiterentwickeln.

Jordan Barnett : „Wir hatten Probleme Stops zu generieren, wenn wir sie brauchten. Phasenweise haben wir den Ball gut bewegt et daraus punkten können. Am Ende haben wir es es geschafft, Ulm bei 82 Punkten zu halten. Nous avons besoin d’aide et d’entretien. Beim nächsten Spiel werden wir mit noch more Aggressivität auf the Spielfeld kommen.“

Bereits am Freitag waren die Veolia Towers Hamburg mit dem Personenverkehr of Mobilitätspartner Deutsche Bahn Richtung Ulm aufgebrochen. Pendant les vacances dans la ville avec la grande église du monde, l’entraîneur-chef Benka Barloschky et le capitaine Benedikt Turudić ont rejoint tous les clubs de la ville. La Betonung liegt auf « zunächst » denn beim Aufwärmen steckte Jaizec Lottie nicht wie gewohnt im Towers-Trikot mit der Number vier. Aufgrund von musculären Problemen field der 26-jährige Guard kurzfristig aus.

Niklas Wimberg est venu pour la première fois dans le maillot Towers

Dans un pack complet de ratiopharm Arena, le jeu démarre au Tabellenführer Ulm feurig et avec un rythme rapide. Brae Ivey réalise le Punktebeute des Towers avec un trois temps avec l’Ablauf du Shotclock. Die Ulmer schraubten das Spieltempo ordentlich hoch et répond mit sechs schnellen Punkten. Grund for Head Coach Benka Barloschky, un auszeit zu nehmen. Daraus bestärkt, kehrten die Hanseaten mit more Biss auf the Spielfeld zurück. Kur Kuath se trouve à l’intérieur de son Dunk, un premier produit du marché. Vier Minuten vor Schluss des premiers Viertels sont destinés à tous les fans de Towers, un groupe obscur de Freude. Niklas Wimberg kam nach langer Verletzung zu seinem ersten Einsatz der laufenden Saison. Les tours Veolia fanden nun wieder in ihren Tritt et kämpften sich auf vier Punkte an die Gastgeber heran. Le One-Man-Show d’Ulmer Karim Jallow a eu lieu à un spectacle de Wurfglück sur la page du Hamburger (3/10), qui a eu lieu le jour du Tabellenführer à 25h12.

Hamburger préparé pendant 0:10 Run the Spiel

Keondre Kennedy war es, der mit seinem erfolgreichen Dreier das 2eite Viertel eröffnete. Les tours Veolia ont un meilleur rythme sur le parc pour que le bal soit mieux lancé. Jordan Barnetts a utilisé le Dreier pour le premier Hamburger Rückstand auf nur noch fünf Punkte et schickte die Ulmer anschließend dans un premier temps. Avec l’agressivité de Zoug sur le Korb et avec plus de Wurfglück au premier Viertel, les Hanseaten ont été marqués par un 0-10 Run et s’organisent ainsi pour l’Ausgleich (27:27) après 14 minutes de jeu. Je suis Anschluss brachte Kenneth Ogbe die Towers per Dreipunktspiel first in der Party in Führung. Auf jede erfolgreiche Aktion der Hamburger wussten die Ulmer allerdings une réponse – das gelang den Hamburgern gleichermaßen. Osaro Rich s’est rendu avec un abîme sauvage pendant la pause, les tours encore une fois dans l’action, se dirigeant vers Brett – donc avec l’équipe à 39:39 dans l’époque de la mi-temps.

Photos: Harry Langer

Et après les pages, la partie et le temps de jeu n’apparaissent pas. Mit geschlossener Teamdefense zwangen die Veolia Towers physische Ulmer zu Turnovern et erkämpften sich wichtige Stops. Niklas Wimberg erzielte seine ersten Punkte im Towers Trikot. Brae Ivey s’immerge dans une défense physique et Kenneth Ogbe fait la guerre aux punks de sa Team zu Stelle. Dans un seul endroit – d’après l’un aufgeregten – écrit Viertel blieb die Partie avant un Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch die Gastgeber behielten die Nase vorne. Un autre Dunk, un plus grand Ausrufezeichen – Kur Kuath passe par et donne l’assistance de Keondre Kennedy den Ball sur le Ring. Doch der Tabellenführer ließ sich so schnell nicht beeindrucken and wortete mit a einem kleinen Run. Ainsi finit-on das dritte Viertel 60:56.

Hamburger Kreieren zu wenig Würfe.

Le plus vieux Viertel a commencé avec une autre course pour Ulm auf des tours Veolia afin de pouvoir répondre. Benka Barloschky s’est réveillée, mais elle a eu un temps d’arrêt dans un seinen Schützlingen den Kopf wieder etwas gerader zu rücken. Kur Kuath schickte mit einem langen Pass Barnett, welcher per erfolgreichem Layup wichtige Punkte in der Hamburger Aufholjagd verbuchte. La guerre des étoiles est Kuath lui-même de la guerre, de Leif Möller n’est pas loin, qui se dirige vers l’Anspiel Alley-Oop. Le terrain physique d’Ulmer et les tours Veolia ont des chances propres de créer des opportunités, ce qui permet aux hôtes de se déplacer au sein des Big-Plays. Donc, le duel se déroule entre Ulm et Hambourg avec la position finale 82:72 pour un Mal et le Tabellenführer.

Statistiques: Ivey (13, 9 Ast.), Rich (2), Maronka, Möller (4 Reb.), Grey, Kennedy (6), Wimberg (2), Barnett (17), Kuath (16, 6 Reb), Ogbe (16, 4 Reb), Heckmann