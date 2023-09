Keilani Rose revient dans la nouvelle saison de Shoresy après avoir survécu à un coup de feu

Pour quelqu’un qui a survécu à une balle dans la poitrine, à deux transfusions sanguines et à une opération chirurgicale depuis juillet de l’année dernière, l’acteur et danseur Keilani Rose est étonnamment occupé.

On peut voir Rose reprendre son rôle de Miigwan dans la deuxième saison de la série comique à succès sur le hockey. Shoresydont la première a eu lieu le 29 septembre sur la plateforme de diffusion en continu Crave de Bell Média.

Rose a également coproduit un court métrage expérimental intitulé Respirer, aux côtés de son collègue acteur et collaborateur Cody Kearsley, sous sa nouvelle société de production Two Rivers & A Rose Filmworks.

Elle a récemment remporté le prix de la meilleure actrice dans un court métrage pour sa performance dans Respirer au Festival Ciné Paris. De plus, elle a de nombreux autres projets créatifs en cours.

« Je ne prends pas cette seconde chance dans la vie pour acquise, même pas du tout », a déclaré Rose dans une entrevue avec l’émission CBC. Aube Nord hôte Carolina de Ryk.

Le 4 juillet 2022, Rose a été abattue alors qu’elle était déposée dans son appartement de Los Angeles, lorsque deux personnes sont apparues à l’extérieur de la voiture dans laquelle elle se trouvait et ont ouvert le feu à travers une fenêtre. Un coup de feu lui a laissé des côtes fracturées et un poumon droit effondré.

Rose a été immédiatement transportée à l’hôpital où elle a reçu des soins d’urgence et une intervention chirurgicale, selon une page GoFundMe créée pour aider à couvrir les frais médicaux non couverts par l’assurance.

Peu de temps après, Rose, membre de la Première Nation Lheidli T’enneh, est retournée dans sa communauté natale de Prince George, dans le centre-nord de la Colombie-Britannique.

« Pouvoir rentrer à la maison, pouvoir marcher dans mon pays natal, connaître la vérité sur l’histoire d’ici a été transformateur », a déclaré Rose. « Cela m’a donné une perspective plus fondée sur qui je suis et sur la façon dont j’appartiens au monde et aux histoires, aux voix que je veux élever et amplifier. »

L’artiste de Colombie-Britannique a lancé une campagne dédiée à la justice climatique autochtone appelée LHEIDLITOO (Two Rivers Water), où elle travaille en partenariat avec la militante des droits autochtones et défenseure de l’eau potable Autumn Peltier.

« L’eau est une grande partie de notre identité, mais dans notre réserve, comme dans tant d’autres dans ce qu’on appelle le « Canada », nous avons des infrastructures d’approvisionnement en eau de qualité inférieure », a déclaré Rose.

L’ensemble de Lheidli T’enneh est soumis à un avis de « ne pas utiliser » l’eau depuis juillet 2021, en raison de niveaux élevés de manganèse, ce qui signifie que l’eau ne répond pas aux lignes directrices de Santé Canada concernant la qualité de l’eau potable au Canada.

LHEIDLITOO milite pour la protection et la valorisation des eaux sacrées de Lheidli T’enneh.

Renouer avec ses racines a également poussé Rose à apprendre la langue de ses ancêtres.

« Je n’ai pas pu apprendre la langue de mon peuple en grandissant et le fait de le faire maintenant a été une grande partie de cette renaissance. »

Rose a été active sur les réseaux sociaux pour partager son cheminement vers le rétablissement, ses projets et plus récemment la dernière saison de Shoresy. Elle a déclaré que la comédie populaire sur le hockey avait également joué un rôle dans son rétablissement.

« Le spectacle a vraiment été l’un des cadeaux de la vie et j’en suis vraiment excitée », a-t-elle déclaré. « Cela m’a permis de tenir le coup, cela m’a fait rire. On dit que le rire est le meilleur remède et c’est vraiment le cas. »