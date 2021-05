Kei Nishikori et Naomi Osaka soulèvent des questions sur la tenue des Jeux olympiques de Tokyo

Serena Williams a suggéré qu’elle n’irait pas au Japon si les protocoles de coronavirus l’empêchaient d’emmener sa fille de 3 ans avec elle. « Je n’ai pas passé 24 heures sans elle, donc ce genre de réponses à la question elle-même », a déclaré Williams. «Il y a cette pandémie et il y a tellement de choses à penser.»

Et dimanche, Naomi Osaka, deuxième, a semblé en conflit sur le statut des jeux. «Bien sûr, je dirais que je veux que les Jeux olympiques aient lieu, parce que je suis un athlète et c’est en quelque sorte ce que j’attendais toute ma vie», a déclaré Osaka. «Beaucoup de choses inattendues se sont produites et si cela met les gens en danger, et si cela met les gens très mal à l’aise, alors cela devrait certainement être une discussion, ce que je pense que c’est en ce moment.»

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici