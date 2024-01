Kehrer Verlag : Daniele Tamagni : Le style, c’est la vie

Éditions Kehrer a sorti le livre Le style c’est la vie par Daniele Tamagni. En documentant les styles de rue et les tendances de la mode, Daniele Tamagni a capturé la fierté et la joie des communautés urbaines du monde entier pour qui la mode est un moyen de se positionner dans une société réinventée. Collectant des images des sapeurs congolais, de la scène Afrometal du Botswana, des lutteuses boliviennes, des jeunes troupes de danse de Johannesburg et plus encore, Le style, c’est la vie rassemble des photographies renommées et inédites qui rappellent la valeur subversive et politique de la mode.

Extrait de la préface de la co-commissaire Chiara Bardelli Nonino :

«(…) Les images de Daniele ont remporté un World Press Photo Award, ont inspiré des créateurs de mode comme Paul Smith et Stella Jean, ont convaincu le jury exigeant de l’ICP Infinity Award et ont séduit des artistes comme Solange Knowles. La liste pourrait être longue, maintenir son hétérogénéité. Et si les magazines grand public n’étaient pas disposés à accepter son regard, Daniele a réussi à créer son propre espace, capturant l’attention d’un public mondial sans leur médiation – contribuant une fois de plus à ouvrir la voie.

La mode qui l’intéressait était une forme de résistance, une défense et une affirmation d’identité, une beauté radicale dans la singularité. On le voit dans les portraits d’Afrométal, ses sujets enveloppés de cuir de la tête aux pieds ; dans les batailles de styles à Joburg, entre motifs flamboyants et danses joyeuses ; dans les clichés pleins de rêves et d’espoirs de la Fashion Week de Dakar ; et dans les vêtements traditionnels des Flying Cholitas boliviens.

Extrait de la préface de la co-commissaire Aïda Muluneh :

« Avec chaque photo de Daniele, il est clair qu’il n’était pas un photographe se contentant de capturer des moments détachés de l’environnement ou des gens. Il s’est immergé dans chaque instant, se positionnant de manière unique en tant que photographe étranger qui valorise l’établissement de relations avec ses sujets. Dans le présent, ses images me regardent, évoquant l’émerveillement sur les conversations que nous aurions pu avoir et les histoires qu’il aurait partagées en tant qu’étranger culturel.(…)

J’imagine que depuis son premier voyage en Afrique jusqu’à son dernier, il a cherché sans relâche à dépeindre une Afrique aux multiples facettes. S’il est facile pour des étrangers de photographier les défis du continent, le véritable défi réside dans la représentation de ses complexités. Daniele a entrepris une mission visant à montrer que l’Afrique est diversifiée et abrite de nombreuses histoires méconnues. De mon point de vue, l’art consiste à transmettre nos vérités personnelles. Il s’est délibérément concentré sur les individus en marge de la société, ceux qui défient les normes, privilégiant l’affirmation de soi plutôt que l’approbation de la société – des pionniers de leur parcours unique. Pour moi, il a sélectionné des récits étroitement liés à son propre cœur.

Daniele Tamagni (1975-2017) a étudié le patrimoine culturel et a obtenu une maîtrise de l’Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan, en Italie. Son évolution vers la photographie professionnelle s’est produite en 2007, après avoir reçu le Canon Young Photographer Award, suivi du ICP Infinity Award en 2010 et du World Press Photo Award en 2011. Comme le prouvent ses nombreuses réalisations et publications, en peu de temps, il est devenu un photographe de premier plan. Son combat contre la leucémie a marqué les quatre dernières années de sa vie. La Fondation Daniele Tamagni a été créée pour préserver, valoriser et promouvoir sa mémoire et son héritage artistique et pour encourager le développement de jeunes photographes talentueux.

LIVRE

Daniele Tamagni : Le style, c’est la vie

Éditions Kehrer

Edité par Aïda Muluneh, Chiara Bardelli Nonino Organisé par Giordano Tamagni

Textes d’Emmanuelle Courrèges, Angelo Ferracuti, Alain Mabanckou, Lekgetho Makola, Gianfranco Maraniello, Véronique Marchand, Gerardo Mosquera, Tommaso Sacchi, Waridi Schrobsdorff, Kwanele Sosibo et al.

Conçu par TomoTomo

Relié avec planche à pointe, 24 x 32 cm 256 pages, 148 planches en couleurs.

Anglais, Italien

ISBN978-3-96900-154-7

58,00 euros / 55,00 $ US

https://www.kehrerverlag.com/fr/daniele-tamagni-style-is-life-978-3-96900-154-7?___from_store=de

EXPOSITION

Daniele Tamagni : Le style, c’est la vie

9 février – 1er avril 2024

Palais Morando

Via Sant’Andrea, 6

20121 Milan MI, Italie

https://www.comune.milano.it/web/palazzo-morando