Kehlani parle à Rap Radar de Blue Water Road

Le prochain épisode de Radar rap est une rencontre vraiment juteuse avec Kehlani.

Kehlani explique le démarrage Route de l’eau bleue Frais après C’était bien jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas

Chaque semaine, Radar rap les co-animateurs Elliott Wilson et Brian ‘B.Dot’ Miller invitent les vedettes de l’industrie du hip-hop à s’asseoir pour une conversation définitive sur les expériences de vie, la musique et la culture.

Kehlani ne peut pas rester immobile. C’est parce que cette année, la chanteuse a voyagé à travers l’Amérique pour soutenir sa tournée mondiale Blue Water Road. Mais avant de se lancer dans son étape européenne, la native d’Oakland l’a coupée avec B.Dot et Elliott devant un public LIVE pour parler de son dernier album, de sa maternité, de ses tournées, de sa nouvelle musique, de ses influences et plus encore !

Découvrez un extrait exclusif en avant-première de Kehlani révélant l’inspiration derrière elle Route de l’eau bleue album:

Nous adorons qu’elle ait à peu près confirmé à quel point ses projets sont autobiographiques et comment ses fans savent souvent exactement à quelles relations elle s’adresse dans sa musique. Il est intéressant de noter qu’elle n’a pas la même réputation d’être si révélatrice de ses relations que d’autres artistes comme Taylor Swift.

Écoutez un tout nouvel épisode de Radar rap avec l’invité Kehlani le jeudi 17 novembre. De nouveaux épisodes sont diffusés tous les jeudis.