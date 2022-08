Keffals : la streameuse Twitch dit qu’elle quitte le Canada suite à des menaces

La femme au centre d’un incident d’écrasement impliquant le service de police de Londres dit qu’elle est forcée de quitter le pays en raison d’un harcèlement continu et de menaces de mort.

S’adressant à Twitter dimanche et partageant avec ses 128 000 abonnés, Clara Sorrenti – également connue en ligne sous le nom de Keffals – a écrit : “L’un de mes comptes a été piraté et j’ai de nouveau été doxxée. Je quitte le continent dans moins d’une semaine.”

Sorrenti est un activiste transgenre et un streamer Twitch populaire. Plus tôt ce mois-ci, Sorrenti a été doxée et ciblée par des trolls en ligne qui se sont fait passer pour elle et ont envoyé de fausses menaces par e-mail à la mairie de Londres.

Au cours de l’incident, des policiers lourdement armés se sont rendus à sa résidence au centre-ville de London, en Ontario.

“Je pensais que j’allais mourir”, a déclaré Sorrenti à CTV News London le 9 août. “Dès que j’ai vu le fusil, j’ai crié.”

Sorrenti a été arrêtée lors de l’incident de l’écrasement et s’est fait saisir son téléphone et deux ordinateurs, mais elle a ensuite été libérée de la garde à vue et ses affaires lui ont été rendues quelques jours plus tard.

Le “swatting” consiste à faire une fausse menace qui entraînera une large réponse tactique de la police au domicile d’une victime sans méfiance.

Au moment de l’incident, la police de Londres a utilisé le nom mort de Sorrenti et son sexe incorrect. Le chef de la police de Londres, Steve Williams, a par la suite présenté des excuses pour la manière dont l’incident avait été géré.

Un nom mort fait référence au nom de naissance d’une personne transgenre.

Craignant pour sa sécurité, Sorrenti se cache actuellement et a déménagé dans un deuxième endroit après que des pirates ont découvert où elle séjournait.

“J’ai été la cible d’une intense campagne de harcèlement pendant plusieurs mois”, a déclaré Sorrenti dans une vidéo qu’elle a mise en ligne la semaine dernière. “Des utilisateurs du site kiwifarms.com m’avaient doxé et affiché publiquement l’adresse de ma chambre d’hôtel [and] la maison où je vivais.

Sorrenti a déclaré à CTV News London qu’elle avait commencé à recevoir des menaces de mort anonymes.

“J’ai peur que les choses ne dégénèrent dans la violence future contre moi”, a déclaré Sorrenti dans une interview le 19 août.



– Avec des fichiers de Daryl Newcombe de CTV News London