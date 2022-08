Keffals : la streameuse Twitch dit qu’elle quitte le Canada suite à des menaces

La femme au centre d’un incident d’écrasement impliquant le service de police de Londres dit qu’elle est forcée de quitter le pays en raison d’un harcèlement continu et de menaces de mort.

S’adressant à Twitter dimanche et partageant avec ses 128 000 abonnés, Clara Sorrenti – également connue en ligne sous le nom de Keffals – a écrit : “L’un de mes comptes a été piraté et j’ai de nouveau été doxxée. Je quitte le continent dans moins d’une semaine.”

Sorrenti est un activiste transgenre et un streamer Twitch populaire. Plus tôt ce mois-ci, Sorrenti a été ciblée par des trolls en ligne qui se sont fait passer pour elle et ont envoyé de fausses menaces par e-mail à la mairie de Londres, lors d’un incident connu sous le nom de “swatting”.

Au cours de l’épreuve, des policiers lourdement armés se sont rendus à sa résidence au centre-ville de London, en Ontario.

“Je pensais que j’allais mourir”, a déclaré Sorrenti à CTV News London le 9 août. “Dès que j’ai vu le fusil, j’ai crié.”

Sorrenti a été arrêtée lors de l’incident de l’écrasement et s’est fait saisir son téléphone et deux ordinateurs, mais elle a ensuite été libérée de la garde à vue et ses affaires lui ont été rendues quelques jours plus tard.

Le “swatting” consiste à faire une fausse menace qui entraînera une large réponse tactique de la police au domicile d’une victime sans méfiance.

Au moment de l’incident, la police de Londres a utilisé le nom mort de Sorrenti – qui fait référence au nom de naissance d’une personne transgenre – et son sexe incorrect. Le chef de la police de Londres, Steve Williams, a par la suite présenté des excuses pour la manière dont l’incident avait été géré.

Clara Sorrenti récupère du matériel informatique remis par la police de Londres après un incident présumé d’écrasement (Daryl Newcombe/CTV News London)

Craignant pour sa sécurité, Sorrenti se cache actuellement et a déménagé dans un deuxième endroit après que des pirates ont découvert où elle séjournait. Sorrenti a récemment déclaré à CTV News London qu’elle avait commencé à recevoir des menaces de mort anonymes.

Sorrenti a été doxxée deux fois ce mois-ci seulement, l’événement le plus récent s’étant produit après que quelqu’un a piraté son compte Uber et commandé au moins 500 $ de nourriture.

C’est ce dernier incident – et les menaces persistantes contre sa vie – qui l’ont convaincue de quitter le pays.

“Et c’est pourquoi, surtout après avoir été écrasé, se faire doxxer pourrait être une condamnation à mort pour moi”, a déclaré Sorrenti lors de la diffusion en direct dimanche. « Je ne veux pas mourir, mais il y a des gens qui veulent que je meure et qui sont prêts à mettre les rouages ​​en marche pour que cela se produise. Et c’est pourquoi je quitte le continent en ce moment.

Bien qu’elle quitte le Canada dans la semaine, elle ne déménage pas de façon permanente dans un nouveau pays et voyagera plutôt pendant un certain temps.

Sorrenti a déclaré que les gens lui avaient dit de garder la tête baissée et de ne pas parler de l’incident, mais cela n’arrangeait pas les choses.

« J’ai essayé de ne pas en parler, j’ai essayé de me taire pendant des mois et… je souffre en silence », a-t-elle déclaré. “Je ne reculerai jamais.”

Lors de sa récente diffusion en direct, Sorrenti a déclaré qu’elle n’abandonnerait pas le streaming pour toujours et qu’elle recommencerait éventuellement à diffuser une fois qu’elle arriverait en toute sécurité dans son nouvel emplacement.

“Tout ce que je voulais faire, c’était diffuser sur Twitch, et ils ont essayé de me l’enlever”, a-t-elle déclaré.

Le streaming n’est pas seulement son gagne-pain, mais cela lui donne une plate-forme pour partager son message et se connecter avec une communauté qui « signifie tout » pour elle.

“J’ai vu des gens faire leur coming-out à leur famille à cause de cette communauté, j’ai vu des gens dire que cette communauté est le seul endroit où ils se sentent à l’aise de parler d’être trans”, a-t-elle déclaré. “Cette communauté leur a donné un exutoire pour être eux-mêmes.”

«Ils veulent nous repousser dans le placard. Ils veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour construire un avenir là où nous n’existons pas », a-t-elle déclaré. “Je veux qu’il y ait un moment dans le futur où je n’aurai plus à m’inquiéter constamment d’être harcelé de cette manière.”

— Avec des fichiers de Daryl Newcombe de CTV News London et d’Alexandra Mae Jones de CTVNews.ca