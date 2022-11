Keerthy Suresh va-t-elle arrêter d’agir après son mariage et se lancer dans la production cinématographique ? [Report]

Les rumeurs du mariage de Keerthy Suresh circulent depuis quelques années maintenant. Alors que l’actrice a toujours démenti les rumeurs de temps en temps, les rumeurs ont de nouveau fait surface dans l’industrie selon lesquelles elle est sur le point de se marier bientôt.

Si l’on en croit la dernière vigne selon India Glitz, Keerthy se mariera bientôt et elle abandonnera sa carrière d’actrice et se lancera dans la production cinématographique. Les rapports indiquent que les parents de l’actrice, Menaka et Suresh, ont déjà commencé à chercher un marié convenable et Keerthy lui a également donné son accord pour le mariage.

Le rapport indique en outre que Keerthy et sa famille ont récemment visité leur maison ancestrale près de Tirunelveli et ont commencé à préparer le mariage de l’actrice de bon augure. Cependant, il n’y a eu aucune confirmation officielle de ces informations et il reste à voir si Keerthy abordera ses rumeurs de mariage dans les jours à venir.

Auparavant, il a été rapporté que Keerthy était prêt à se marier avec un homme d’affaires qui était également activement impliqué dans la politique. Avant cela, on disait que Keerthy et le directeur musical Anirudh Ravichander étaient en couple et prévoyaient de se marier. Cependant, Keerthy avait nié les informations.

Sur le plan du travail, Keerthy sera ensuite vu dans le film pan-indien le plus attendu de Natural Star Nani, Dasara. Le mois dernier, les créateurs avaient publié plus tôt le premier look de l’actrice Keerthy Suresh dans le rôle de Vennila dans le film. Elle a été vue arborant un sari jaune et secouant une jambe au rythme rapide des batteurs. Le film sortira en télougou, tamoul, kannada, malayalam et hindi le 30 mars 2023. Elle a également terminé le tournage de ses rôles dans l’artiste tant attendu de la réalisatrice Mari Selvaraj, Maamannan.