Keerthy Suresh brille dans Denim Delight !

Keerthy Suresh, connue pour son élégance intemporelle, a une fois de plus fait tourner les têtes avec son dernier look lors de l’événement de lancement de Trivandrum Royals. La talentueuse actrice a partagé de superbes photos de l’événement, et ses fans sont absolument amoureux de son ensemble à la fois chic et ludique.

Porté dans un haut en jean avec des détails blancs uniques en bas, Keerthy combine sans effort un style décontracté avec une touche d’élégance. La touche blanche a ajouté une touche sophistiquée au look denim par ailleurs simple, faisant ressortir sa tenue.

Sa queue de cheval haute et élégante a non seulement ajouté une touche moderne, mais a également mis en valeur ses magnifiques traits, en particulier son sourire radieux, qui a conquis à maintes reprises le cœur de ses fans. Avec un maquillage et des accessoires minimes, la beauté naturelle de Keerthy a occupé le devant de la scène, mettant en valeur sa peau impeccable et son teint éclatant.

Son look lors du lancement de Trivandrum Royals est un autre exemple de son style impeccable, prouvant une fois de plus que Keerthy Suresh sait trouver l’équilibre parfait entre tendance et intemporel. Les fans ne peuvent pas se lasser de ses superbes photos de l’événement !

