KEEPING Up Apparences a reçu un « avertissement de réveil » sur le service de streaming BritBox à cause d’une série de blagues se moquant des immigrants et de la communauté LGBT.

La série des années 90, qui s’est déroulée de 1990 à 1995, suit la grimpeuse sociale très endiablée Hyacinth Bucket et son mari qui souffre depuis longtemps alors qu’elle tente de paraître plus chic qu’elle ne l’est en réalité.

Les singeries de Richard et Hyacinth ont été giflées avec un avertissement de contenu par Britbox[/caption]

Iconiquement, elle insiste sur le fait que son nom de famille se prononce « bouquet » au lieu de « Bucket » pour avoir l’air plus gentil, et essaie de se distancer de ses frères et sœurs.

Mais, selon Daily Star, plusieurs scènes contiennent des blagues qui ont maintenant été étiquetées comme «contenant un langage et des attitudes de l’époque qui peuvent offenser».

Cela inclut se moquer d’une personne polonaise et remettre en question son droit de vivre au Royaume-Uni, et se référer à un homme comme «quent comme un billet de 4 £».

Un porte-parole de la chaîne a déclaré au journal: «Nous révisons et actualisons en permanence le catalogue des programmes de BritBox.

Les bouffonneries bizarres de Hyacinthe alors qu’elle tentait de gravir les échelons sociaux ont été un favori ferme pendant cinq ans.[/caption]

«La programmation sur le service qui contient un langage ou des attitudes potentiellement sensibles de leur époque comporte des avertissements appropriés depuis notre lancement en novembre 2019, afin de garantir que les bons conseils sont en place pour les téléspectateurs qui choisissent de regarder à la demande.»

Keeping Up Appearances rejoint une liste croissante de sitcoms d’archives qui ont été giflées avec un avertissement – y compris notamment Fawlty Towers pour leur épisode « Ne mentionnez pas la guerre ».

Daisy et Onslow étaient des ennuis constants de Hyacinth au milieu de ses efforts pour des soupers aux chandelles parfaits.[/caption]

The Good Life, diffusé dans les années 70, a également reçu un avertissement pour la présence d’un badge Golly «raciste».

L’utilisation de «visage jaune» et d’insultes raciales signifie que des épisodes plus anciens de Doctor Who ont également reçu un avertissement avant l’épisode.





BBC iPlayer a également publié un « avertissement de réveil » sur The Royle Family, avec une petite note sous le bouton de lecture indiquant qu’il contient un langage discriminatoire dans un épisode où Jim Royle fait référence à Laurence Llewelyn-Bowen de Changing Rooms comme un « garçon nancy ».

Keeping Up Appearances est disponible sur BritBox.