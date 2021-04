Keeper Of Time s’est accroché pour une victoire choc dans le Ballylinch Stud « Priory Belle » 1000 Guinées Trial à Leopardstown.

La fille de Mehmas était une chance largement ignorée de 80-1 pour le concours du groupe trois, ayant terminé cinquième dans un handicap de Curragh lors de son premier départ pour l’entraîneur Johnny Feane il y a trois semaines.

Cependant, monté par Ronan Whelan, Keeper Of Time a affiché un changement de vitesse intelligent pour venir du milieu du peloton et prendre la tête dans le dernier furlong – et elle avait juste assez dans le réservoir pour repousser le défi tardif de Mehnah par un diriger.

Shale, le favori 7-2 grâce à une victoire dans le groupe 1 aux Moyglare Stud Stakes la saison dernière, n’a pu terminer que cinquième.

C’était un premier vainqueur de la course de groupe pour Feane, qui a déclaré: « Kevin Manning pensait avoir couru un cracker au Madrid au Curragh. Elle a bien résisté aujourd’hui.

« Ronan lui a fait une belle promenade, l’a installée et est venu avec une course. Nous sommes ravis avec elle.

«Le meilleur terrain a aidé – elle veut du bon terrain. C’est probablement une pouliche qui conviendrait à l’Amérique ou quelque part comme ça.

« Il y avait des offres pour elle avant, mais il y en aura probablement d’autres sur la table après cela. »

Il a ajouté: « Nous avons eu un gagnant de Listed l’année dernière, mais ce serait notre plus grand gagnant jusqu’à présent. »