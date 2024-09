Keenan : la fertilité masculine menacée

TOUS

Contenu de l’article La plupart des hommes ont une certaine affection pour leurs spermatozoïdes, surtout si la reproduction est imminente. Il est donc inquiétant d’apprendre que ces petits nageurs sont attaqués de toutes parts. Une nouvelle étude, publiée dans Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, a révélé que certaines souches du VPH ont des effets négatifs sur la qualité du sperme humain.

Contenu de l’article Beaucoup de gens pensent au VPH, le papillomavirus humainen tant que problème de santé principalement féminin. Cela est compréhensible puisque le virus est le principal facteur de risque pour cancer du col de l’utéruset les campagnes de vaccination contre le VPH ciblent souvent les filles et les jeunes femmes. Cependant, on prend de plus en plus conscience qu’il s’agit également d’une maladie masculine. Tout comme chez la femme, le VPH peut se manifester chez l’homme par des verrues génitales. Des conséquences plus graves peuvent inclure le cancer du pénis, de l’anus, de la bouche, des amygdales et de la gorge. Même sans ces symptômes inquiétants, les hommes infectés par le VPH peuvent transmettre la maladie à leurs partenaires sexuels, ce qui peut avoir de graves conséquences. Le Comité consultatif national de l’immunisation du Canada recommande désormais la vaccination contre le VPH pour presque tous les hommes et femmes âgés de 9 à 26 ans. En fait, les informations sur la prescription du principal vaccin contre le VPH, Gardasil® 9, envisagent son utilisation chez les personnes jusqu’à 45 ans, ce qui est logique si vous avez vécu dans un monastère. Le vaccin est plus efficace s’il est administré avant toute exposition au VPH, qui se produit généralement lors d’une activité sexuelle. Des chercheurs dirigés par Virginia Rivero de l’Université nationale de Córdoba en Argentine ont étudié 205 hommes adultes qui se sont présentés dans une clinique d’urologie. Trente-neuf (19 %) se sont révélés positifs au VPH. Dans 27 de ces cas, les chercheurs ont pu identifier le génotype de l’infection au VPH. Il existe plus de 200 variantes génétiques connues du VPH, divisées en variétés à haut risque (VPH-HR) et à faible risque (VPH-LR). Les chercheurs écrivent qu’« au moins un génotype VPH-HR a été détecté chez 74,0 % (20/27) des patients VPH+ ».

Contenu de l’article Ils ont ensuite découvert des taux de spermatozoïdes morts supérieurs à la normale chez les hommes infectés par une souche à haut risque du VPH. C’est inquiétant, car la qualité du sperme se détériore déjà partout dans le monde. Ce phénomène est également attribué aux perturbateurs endocriniens (PE). Selon le site Internet de l’Endocrine Society (endocrine.org), « certains PE agissent comme des « imitateurs d’hormones » et trompent notre corps en lui faisant croire qu’il s’agit d’hormones, tandis que d’autres PE empêchent les hormones naturelles de faire leur travail. » Heather Pautisal est la doyenne adjointe à la recherche à la North Carolina State University. Elle dirige un laboratoire qui étudie « les mécanismes par lesquels les composés perturbateurs endocriniens (PE) modifient les voies neuroendocrines dans le cerveau ». Elle est également l’experte à l’origine de la section « Demandez à l’expert » du site endocrine.org. En réponse aux questions sur la façon de minimiser notre exposition aux perturbateurs endocriniens, Pautisal suggère de « laver tous les vêtements et la literie neufs avant de les porter, d’éviter les rideaux en vinyle, d’utiliser des produits sans parfum autant que possible, de limiter l’utilisation de contenants et d’emballages alimentaires en plastique, d’acheter des produits biologiques lorsque cela est possible, de limiter l’utilisation d’aliments en conserve, d’éviter les savons et les nettoyants contenant des produits chimiques antibactériens et d’investir dans un filtre à eau de haute qualité ». Vous devez également éviter de mettre les aliments au micro-ondes dans des contenants en plastique, ce qui peut entraîner une fuite de produits chimiques.

Contenu de l’article Ce sont toutes des suggestions raisonnables et peu coûteuses. Si vous avez un budget plus élevé et que vous souhaitez vraiment réduire les perturbateurs endocriniens dans votre maison, elle suggère d’acheter un matelas sans produits chimiques, de vous procurer un aspirateur avec un filtre HEPA et de passer à des ustensiles de cuisine sans PFAS. L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a mis en place un programme d’étiquetage appelé Safer Choice, qui peut vous aider à éviter les perturbateurs endocriniens. Vous trouverez également de bonnes informations sur toxicfreefuture.org, bien que ces deux sites soient centrés sur les États-Unis. Le programme canadien EcoLogo est celui qui s’en rapproche le plus, bien qu’il se concentre davantage sur les allégations environnementales. Que pouvez-vous faire pour aider vos spermatozoïdes à résister à toutes ces attaques ? Arrêtez de fumer et limitez votre consommation d’alcool et de drogues récréatives. Perdez du poids. Essayez d’intégrer davantage d’antioxydants et moins de gras trans dans votre alimentation. Évitez de manipuler des pesticides et des produits chimiques industriels. Essayez de vous débarrasser du stress. Bien que cette dernière affirmation puisse paraître un peu exagérée, il est reconnu que l’exercice régulier combat le stress et a également d’autres effets bénéfiques sur votre sperme. Il aide à réguler vos hormones et augmente le flux sanguin, ce qui est bon pour la production de sperme. L’exercice peut également augmenter les niveaux d’antioxydants. Dans cette étude réalisée en Argentine, le stress oxydatif a été identifié comme le mécanisme par lequel le VPH endommage le sperme.

Contenu de l’article Selon un autre groupe de chercheurs de l’Université de Florence, « plusieurs études ont montré qu’une activité physique régulière peut améliorer les mécanismes de défense antioxydants, notamment l’activité d’enzymes telles que la superoxyde dismutase (SOD), la catalase et la glutathion peroxydase. » Ils mettent toutefois en garde contre le fait que trop d’exercice peut produire l’effet inverse, appelé « stress oxydatif induit par l’exercice ». Comme dans toute chose, la modération est de mise et vous devriez également demander l’avis d’un médecin avant de vous lancer dans un programme d’exercice important. Vos nageurs vous remercieront. Tom Keenan est un journaliste primé, conférencier, professeur à l’École d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement paysager de l’Université de Calgary et auteur du livre à succès Technocreep: The Surrender of Privacy and the Capitalization of Intimacy.

