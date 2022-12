Keenan Cahill est mort à 27 ans: la star bien-aimée de YouTube qui a rappé avec 50 Cent décède après une bataille contre une maladie à vie

La sensation YOUTUBE Keenan Cahill est décédée à 27 ans après avoir lutté contre une maladie chronique.

La star du bien-être s’est synchronisée sur les lèvres et a dansé jusqu’à la gloire, attirant certaines des plus grandes stars de la pop de l’époque avec sa personnalité rayonnante.

Keenan Cahill est décédé à 27 ans Crédit : Getty Images – Getty

Cahill a été reconnu par de grandes stars de la pop comme 50 Cent Crédit : YouTube/Keenan Cahill

Il a été reconnu par les superstars Katy Perry, David Guetta, Tyra Banks et Justin Bieber pour ses vidéos – et a même été rejoint dans une vidéo par 50 Cent.

Cahill et 50 Cent ont rappé avec Jeremih et le hit de 2010 de 50 Cent “Down on Me” dans la chambre du YouTuber.

Ses vidéos ont accumulé plus de 500 millions de vues.

Cahill a reconnu son amour pour la musique et est devenu producteur de musique après avoir obtenu un baccalauréat en ingénierie audio.

Sa musique originale peut être trouvée via son Soundcloud et sa chaîne YouTube.

Cahill avait le syndrome de Maroteaux-Lamy, une maladie qui atrophie les organes.

Selon TMZ, le YouTuber a subi une opération à cœur ouvert le 15 décembre.

Il a publié des mises à jour sur sa page Twitter au sujet de la chirurgie à venir, demandant aux fans de bien vouloir.

“Une semaine avant l’opération à cœur ouvert. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous aime tous”, disait une photo.

Un fan a répondu : “Je prie pour toi, Keanan !”

“Bonne vitesse ! Beaucoup d’amour et meilleurs vœux”, a commenté un autre.

Cahill a été mis sous assistance respiratoire après des complications liées à la procédure.

Hommages de célébrités

Les célébrités se sont rendues sur Twitter pour faire leurs adieux à la star grégaire.

Pauly D a dit : “Merci de toujours faire sourire le monde”

Perez Hilton a posté une vidéo disant : “Je suis tellement triste à cause de ça… et presque en colère.”

Damian Irvine l’a appelé: “un jeune homme précoce, talentueux et positif.”