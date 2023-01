Keenan Anderson décède après avoir été tasé par la police de Los Angeles

Un père de 31 ans et professeur d’anglais est décédé d’un arrêt cardiaque la semaine dernière après avoir été tasé à plusieurs reprises par la police, selon le département de police de Los Angeles, marquant le troisième décès impliquant un officier dans la ville cette année.

La police a rencontré Keenan Anderson, qui est le cousin du co-fondateur de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, le 3 janvier sur le site d’un accident de la circulation dans le quartier de Venise à Los Angeles, a annoncé la police dans un communiqué de presse la semaine dernière.

Alors que la police luttait pour arrêter Anderson, ils l’ont tasé à plusieurs reprises, monté des images de caméras portées sur le corps diffusées par des émissions de police. Après avoir été arrêté, Anderson a été emmené dans un hôpital local, où il a fait un arrêt cardiaque et a été déclaré mort, selon la police.

Cullors a déclaré dans un article hommage sur Instagram que son cousin avait été “tué par le LAPD”.

“Keenan mérite d’être en vie en ce moment, son enfant mérite d’être élevé par son père”, a écrit Cullors dans le post. “Keenan, nous nous battrons pour vous et pour tous nos proches touchés par la violence de l’État. Je t’aime.”

Anderson a enseigné l’anglais en dixième année à la Digital Pioneers Academy de Washington, DC, selon une déclaration du fondateur de l’école, Mashea Ashton. Anderson rendait visite à sa famille à Los Angeles pendant les vacances d’hiver, a déclaré Ashton.

“Les détails de sa mort sont aussi troublants que tragiques”, a déclaré Ashton dans le communiqué, ajoutant : “Keenan était un éducateur profondément engagé et le père d’un fils de six ans. … Il était aimé de tous. “

“Notre communauté est en deuil. Mais nous sommes aussi en colère. En colère qu’une fois de plus, un membre connu, aimé et respecté de notre communauté ne soit plus avec nous. En colère qu’une autre belle et talentueuse âme noire soit partie trop tôt”, dit Ashton.

Des détectives de la division des enquêtes sur la force du département de police ont répondu à la scène où Anderson a été arrêté et enquêtent sur l’usage de la force, a déclaré la police, expliquant dans la vidéo que la politique du département définit tout décès d’une personne sous leur garde comme un « événement catégorique ». ” usage dela force.

Jusqu’à présent cette année, la police de Los Angeles enquête également sur la mort par balle de la police de Takar Smith, 45 ans, et d’Oscar Sanchez, 35 ans, et a publié des images de ces incidents.

Ce que montre la vidéo

La police a déclaré avoir répondu à un accident de la circulation dans l’après-midi du 3 janvier et avoir vu Anderson “courir au milieu de la rue et avoir un comportement erratique”. Sur la caméra portée sur le corps d’un officier, publiée et éditée par la police, une femme sur le site de l’accident de la route dit à la police : “Je pense que ce type là-haut a besoin d’aide, car il essaie de s’enfuir.”

La vidéo de la caméra portée sur le corps montre qu’Anderson s’est initialement arrêté et a parlé à un officier avant que la vidéo ne passe à un écran de texte qui dit qu’Anderson “a tenté de s’enfuir”.

Lorsque la vidéo reprend, Anderson est vu faire du jogging dans la rue alors que l’officier le poursuit et l’arrête à une intersection très fréquentée, ordonnant à Anderson de se coucher sur le ventre.

Anderson ne semble pas se conformer immédiatement, et deux autres officiers arrivent et le déplacent pour qu’il se couche sur le ventre dans la rue, disant à Anderson de “se détendre”. Alors que les officiers se débattent sur lui, Anderson peut être entendu crier: “Au secours, ils essaient de me tuer” et “S’il vous plaît, ne faites pas ça.”

Dans les images d’un autre officier qui a répondu, on peut entendre un officier avertir à plusieurs reprises Anderson d’arrêter de résister et de se retourner, et menaçant à plusieurs reprises de taser Anderson.

“Ils essaient de me George Floyd”, dit Anderson, alors que les officiers tentent de le faire rouler sur le ventre.

Ensuite, un officier déploie un taser plusieurs fois sur Anderson, qui dit : « Je ne résiste pas.

Les officiers finissent par menotter et placer des entraves à la cheville sur Anderson, montre la vidéo.

Plus tard dans la vidéo, le service d’incendie de Los Angeles place Anderson, qui semble conscient, sur une civière près d’une ambulance. La police indique dans le communiqué de presse qu’Anderson a reçu des soins médicaux sur les lieux par le personnel des pompiers avant d’être transporté dans un hôpital local.

“Alors qu’il était à l’hôpital, Anderson a fait un arrêt cardiaque et a été déclaré décédé”, indique le communiqué.

Le capitaine de la police de Los Angeles, Kelly Muñiz, a déclaré dans la vidéo qu’Anderson était décédé environ quatre heures et demie après avoir eu recours à la force.

Un dépistage toxicologique sanguin préliminaire des échantillons de sang d’Anderson s’est révélé positif pour la cocaïne et la marijuana, a indiqué la police, ajoutant que le bureau du coroner du comté de Los Angeles devrait effectuer ses propres tests toxicologiques indépendants.

Le chef du LAPD, Michel Moore, a déclaré que les vidéos avaient été publiées en réponse aux appels à leur libération par les familles.

“Il ne s’agit pas, encore une fois, de faire autre chose que de démontrer notre engagement à une transparence totale et de juger cela sur le fond de ce que l’enquête nous montre et de demander la patience du public alors que nous menons cet engagement”, a-t-il déclaré à une conférence de presse mercredi.