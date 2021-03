Keeley Hawes confirme que Finding Alice reviendra pour une deuxième série

KEELEY Hawes a confirmé que Finding Alice est sur le point de revenir pour une deuxième série – mais les fans font face à une TRÈS longue attente.

La comédie noire voit Keeley, 45 ans, jouer le rôle d’Alice, une veuve qui a du mal à faire face à la mort de son mari après avoir emménagé dans la maison de ses rêves.

L’annonce intervient après la fin de la diffusion de la première série sur ITV.

Keeley, qui est également producteur exécutif de l’émission, a déclaré dans un communiqué: «Je suis tellement heureux de retrouver la brillante équipe derrière Finding Alice pour une deuxième série.

« Nous avons été honorés d’entendre autant de téléspectateurs qui ont raconté l’expérience de deuil d’Alice, et nous sommes impatients de partager la prochaine étape de son voyage. »

Les fans enthousiastes devront cependant attendre au moins la fin de l’année prochaine pour de nouveaux épisodes, car ITV a également annoncé que le tournage commencerait en février 2022.

Les autres membres de la distribution incluent Isabelle Pappas dans le rôle de Charlotte, la fille d’Alice, Joanna Lumley, Nigel Havers, Rhashan Stone, Gemma Jones et Sharon Rooney.

À la fin de la première série, Alice n’était pas plus près de découvrir l’identité du meurtrier de son mari.

Au lieu de cela, ses enquêtes avaient révélé un fils secret et la découverte du sperme congelé de son mari.

La deuxième série aura lieu un an plus tard et explorera les «conséquences de la décision d’Alice d’avoir le bébé de son mari décédé et l’impact de cette décision sur ses amis et sa famille».

Sarah Doole, PDG de Red Production Company, a ajouté: «Trouver Alice est une histoire formidable, réalisée grâce à une distribution et une équipe fantastiques.

«Cela a été un antidote brillant contre le verrouillage, comme le montrent ces fantastiques chiffres de visionnage, et l’équipe de Red Production Company a hâte d’apporter plus de la vie d’Alice aux téléspectateurs d’ITV.»

Le mois dernier, certains ont accusé les patrons de l’émission d’avoir délibérément laissé libre cours à la fin de la série parce qu’il s’agissait de « préparer une autre série », qualifiant la finale de « paresseux » et « insatisfaisant ».

«Une comédie noire passable… mais qu’est-ce que cette fin?! J’essaie juste d’en tirer une deuxième saison», a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Je viens de finir de regarder #FindingAlice Il doit y avoir une autre série prévue? Cette fin n’a lié aucune des parties perdantes ou n’a pas répondu aux questions. Je déteste quand vous investissez votre temps dans une série télévisée dramatique et que vous obtenez une fin plate . Je pense que c’est une insulte pour les téléspectateurs. «

Un troisième a déclaré: « Quelqu’un d’autre a-t-il trouvé la fin de #findingalice tellement décevante (en fait, je suis désolé, mais toute la série l’était.) Je voulais tellement que quelqu’un obtienne sa comeuppance. Je comprends que cela ouvre la voie à une autre série (que je ne regarderai pas) mais était tellement frustrante et insatisfaisante. «

Les épisodes de Finding Alice peuvent être visionnés sur le hub ITV.