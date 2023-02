Keegan Otte de Dundee-Crown signe avec Indianapolis Division II de la NCAA après une saison senior raccourcie par une blessure – Shaw Local

Le porteur de ballon Dundee-Crown Keegan Otte avait une vidéo de jeu limitée pour les entraîneurs universitaires à voir depuis sa saison senior qui a été écourtée par une fracture du péroné droit lors du deuxième match.

Ce qu’Otte avait cependant, ce sont les faits saillants de sa course pour 276 verges lors de ces deux matchs, ainsi qu’une saison junior exceptionnelle avec 1 064 verges. Il avait des vidéos d’entraînement impressionnantes sur sa page Twitter, une de fin novembre où il nettoie et branle 215 livres (au-dessus de sa tête) deux fois, et une autre d’avril dernier quand il a appuyé 17 fois sur 225 livres.

Et, peut-être le plus important, il avait l’entraîneur des Chargers Mike Steinhaus, qui était ami avec le bon entraîneur universitaire. Steinhaus a appelé son ancien coéquipier de Ball State, Brad Wilson, qui est maintenant coordinateur offensif de la division II de la NCAA à l’Université d’Indianapolis.

« Le film de Keegan parle de lui-même. Le caractère de Keegan et son travail acharné, il y a tellement de choses à dire sur Keegan en tant que personne », a déclaré Steinhaus. “J’ai appelé mon pote (Wilson) et ils le connaissaient un peu l’année dernière. Keegan n’a joué que deux matchs pour nous, mais il a été assez dominant dans les deux matchs auxquels il a joué et nous avons pu montrer ce film.

«Et j’ai parlé du fait que personne ne travaille plus dur dans la salle de musculation et ne fait les bonnes choses en classe. C’est le genre de choses que ces programmes recherchent, des enfants sur qui ils peuvent compter, qui travaillent fort et qui sont responsables. Keegan est chacune de ces choses.

Ainsi, même avec une dernière année abrégée, Otte (5 pieds 8 pouces, 190 livres) a reçu une offre de bourse et a signé sa lettre d’intention nationale mercredi avec Indianapolis. Mercredi a marqué le début de la période de signature régulière pour le football.

L’entraîneur des extrémités serrées d’Indy, David Gunter, qui coordonne le recrutement dans la région du comté de McHenry, a invité Otte à visiter l’école, où il a reçu l’offre. L’autre école potentielle d’Otte était le D-III Augustana College à Rock Island.

“Je suis très excité d’aller jouer”, a déclaré Otte. « Je travaille depuis longtemps pour lui et ça commence à payer. C’est génial.

Otte et les Chargers avaient de grands espoirs pour la saison avec le retour de nombreux joueurs offensifs clés. Otte pensait qu’il avait une tendinite causant la douleur dans sa jambe droite, mais au cours de la semaine 2, il a pris un lancer, a fait deux pas et a senti l’os se briser.

“Ce n’était pas constant, mais quand je jouais, j’avais cette douleur à la jambe pendant environ trois semaines”, a déclaré Otte. “C’était un terrain et j’ai fait deux pas et ça a juste sauté, m’a lâché. Heureusement, c’est un os qui ne supporte pas de poids, donc je pouvais toujours marcher dans une botte. C’était terrible.

“(Le porteur de ballon) Jeff (Boerger) n’avait tout simplement pas l’expérience que j’avais. Personnellement, je pense que nous aurions pu faire les séries éliminatoires. Il y a eu des matchs où nous ne pouvions tout simplement pas démarrer notre jeu de course. Nous nous sommes appuyés sur cela parce que nous pouvions courir et ensuite jouer à l’action à partir de cela. C’était un bon système. »

Steinhaus a estimé que la perte était dévastatrice. Les Chargers ont terminé 2-7 après avoir commencé 2-1 et ont été compétitifs dans la plupart de leurs matchs. Une Otte forte et en bonne santé aurait rendu les Chargers nettement meilleurs. Il était leur premier rusher jusqu’à la semaine 9.

“Cela a changé toute la dynamique de notre saison”, a déclaré Steinhaus. «Nous avons eu d’autres gars clés qui ont également été blessés. Il y avait un gars à qui nous avons dit que nous ne pouvions pas nous blesser et c’était Keegan et c’était le deuxième match.

“Lorsque vous perdez un enfant qui était votre leader, à qui vous pouvez lui donner le ballon à tout moment, obtenir 4 mètres ou percer en 60, c’est difficile à surmonter. Le truc avec lui, c’est que je n’ai jamais vu un enfant blessé qui est venu à tout comme il l’a fait et qui a soutenu ses gars, il était positif. Je sais que c’est dur d’être dans les chambres. Tu ne pouvais pas dire ça avec lui.

Steinhaus appelle Otte un guerrier de l’entraînement. Otte pèse 330 livres et squatte 460, prouvant que sa blessure de quelques mois plus tôt est guérie. Il est titulaire depuis trois ans, ayant été porteur de ballon de D-C lors de la saison de printemps 2021 raccourcie par COVID-19.

« Je compte beaucoup sur ma vision. Nous avons couru une tonne de zone, donc je trouverais le trou et mettrais tout cela en accélération à travers ce trou », a déclaré Otte. “Puissance avec une certaine finesse. Atteignez le deuxième niveau, faites un mouvement et terminez.

Steinhaus a déclaré qu’Otte avait été chronométré à 4,57 dans le tableau de bord de 40 verges et qu’avec sa carrure, il pouvait encaisser les coups nécessaires à la position.

“Il est de petite taille, mais il est bien organisé”, a déclaré Steinhaus. «Les types de collège parfaits pour le dos. C’est un style de zone, que nous dirigeons. Il est patient à travers la ligne de mêlée jusqu’à ce qu’il explose à travers elle et il est une sorte de gars à une coupe et après un coup sûr, il peut toujours obtenir des verges positives. Une chose que j’ai dite à leurs entraîneurs, c’est qu’il est petit et difficile à voir derrière la ligne.