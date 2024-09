Keegan-Michael Key, triste à entendre, confirme que Jordan Peele lui manque vraiment

Keegan-Michael Key fait actuellement le tour de la presse, lié à son nouveau film d’animation (étonnamment bien reçu par les critiques). Transformateurs se déplacer, Transformers 1. Ce qui signifie, inévitablement, que Key se voit poser des questions sur sa longue relation avec le comédien et réalisateur Jordan Peele, car c’est ce qui arrive quand on se lie d’amitié avec un gars pendant près de quatre ans de très bons sketchs comiques sur Comedy Central. Ce qui est intéressant dans les réponses de Key, cependant, c’est que une interview avec Personnes—c’est à quel point mélancolique « Nous ne nous voyons plus aussi souvent. Ce qui est, pour moi, une tragédie », a-t-il ajouté.

Et nous savons que ce n’est pas sain, objectivement parlant, de s’investir trop émotionnellement dans les relations réelles entre « êtres humains » entre créateurs, y compris, et peut-être surtout, ceux qui ont collaboré si intensément dans le passé. (Avant de créer Clé et Peele ensemble, le couple s’est rencontré sur le tournage de MadTV; ils ont ensuite réalisé la comédie d’action Keanu ensemble, et plus récemment, ils ont joué dans le projet d’animation stop-motion de Henry Selick sur Netflix Wendell et Wild.) Pourtant, entendre Key dire que « vos vies commencent à évoluer et à prendre des directions différentes » à propos de son vieil ami nous a fait ressentir un véritable pincement au cœur. (Ce mouvement est littéral, dans leur cas, puisque Peele vit à Los Angeles, tandis que Key est basé à New York.) « Notre évolution, je pense, est liée à nos deux désirs », a déclaré Key Personnes. « Son désir était de commencer à explorer le genre de l’horreur, et mon désir était de faire un travail plus dramatique comme je l’avais appris à l’école. » (Key affirme même que vous pouvez voir l’évolution entre eux si vous revenez en arrière et regardez Clé et Peelenotant que « je jouais davantage le clown et faisais plus de comédie physique au début de notre temps ensemble, puis je me suis retrouvé à jouer davantage de rôles hétéros et à préparer Jordan à jouer le clown. »)

Encore une fois : nous ne prétendons pas suggérer que le refroidissement doux d’une amitié de longue date entre deux hommes très célèbres est une nouvelle d’importance mondiale. est C’est intéressant, si vous avez déjà vu une amitié de plusieurs années s’éteindre un peu parce que vous ne travaillez plus en tant que partenaires créatifs, de voir cette même tristesse sincère se refléter chez des collaborateurs aussi célèbres. Famouses : Ils sont comme nous, surtout quand ils sont tristes.