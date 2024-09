Keegan-Michael Key révèle où il en est actuellement avec Jordan Peele

Keegan-Michael Key et Jordan Peele ont formé un duo comique mémorable dans « Key & Peele »

Le duo comique emblématique Keegan-Michael Key et Jordan Peele ne se rencontrent plus si souvent.

Pourtant, lorsqu’ils travaillaient ensemble sur Clé et Peele, « C’était une période passionnante » dans la vie de Key.

Le Transformers 1 L’acteur a récemment parlé de la création de l’émission de sketches comiques à succès avec Peele et des raisons pour lesquelles ils ne se rencontrent plus très souvent.

Il a dit dit Personnes: « Quand on était devant la caméra, c’était une véritable alchimie. On se demandait simplement : « Pourquoi est-ce que ça marche ? » »

Il a cependant confié : « Nous ne nous voyons plus aussi souvent. Ce qui est, pour moi, une tragédie. »

Réfléchissant à la raison derrière la dynamique actuelle, il a déclaré : « Vos vies commencent à évoluer et à se déplacer dans des directions différentes. »

Il a poursuivi : « Je pense que notre évolution est liée à nos deux désirs. Son désir était de commencer à explorer le genre de l’horreur, et mon désir était de faire un travail plus dramatique comme on m’avait appris à l’école. »

Suivant Clé et PeeleSuite à son succès, « nous avons tous les deux sauté vers une autre plateforme, mais nous avions besoin de cette première plateforme. »

Selon Key, « ce n’est qu’à partir de la deuxième ou de la troisième saison que [we’d] « On s’est détendus et on a improvisé… Et on a écrit des sketches qui étaient vraiment très étranges et bizarres. Et ça a été une partie amusante de l’évolution. »

Pendant ce temps, Keegan-Michael Key joue B-127 alias Bumblebee dans le nouveau film d’animation préquel Transformers 1Le film met également en vedette Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry et Scarlett Johansson et est actuellement dans les salles de cinéma.