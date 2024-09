Keegan-Michael Key révèle la chose la plus spéciale de « Transformers One »

Keegan-Michael Key a eu une expérience complète en faisant du doublage pour Transformateurs Un.

Key est entré en contact avec son « enfant intérieur » au cours de ce travail et a revécu quelques souvenirs réconfortants de son enfance.

« Ce film a été un moment de boucle complète pour moi », a-t-il déclaré. Personnes. « parce que je suis vraiment fan depuis l’enfance du dessin animé original que les gens de mon âge regardaient dans les années 80. »

Le Transformateurs La série animée a débuté en 1984 et a donné naissance à des jouets populaires et à une franchise de films.

Key a poursuivi : « Le fait qu’il y ait des figurines et des jouets qui faisaient les choses que faisaient les personnages était ingénieux. »

Se souvenant de son engouement pour les jouets lorsqu’il était enfant, il a déclaré : « Je voulais tellement ces jouets, je les voulais tous. Et j’en ai probablement eu deux au total dans toute ma vie ! »

Il raconte qu’il « rentrait de l’école et allumait la télévision, et c’était presque une expérience religieuse pour moi de pouvoir regarder Transformers. Je m’asseyais là et je chantais la chanson du début, puis je me lançais dans l’aventure. »

Key a exprimé B-127, la première version du robot jaune bien-aimé Bumblebee dans Transformateurs Un.

Avec Keegan-Michael Key, Transformers 1 met en vedette Chris Hemsworth dans le rôle d’Orion Pax alias Optimus Prime, Brian Tyree Henry dans le rôle de Megatron, Scarlett Johansson dans le rôle d’Elita-1.