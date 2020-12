«C’était fascinant de terminer le travail avant que la pandémie ne frappe vraiment les États-Unis», a-t-il déclaré. «J’étais dans une expérience très, très communautaire, travaillant sur« The Prom ». Et puis le contraste saisissant de faire une réunion Zoom après une réunion Zoom et de faire du travail audio depuis chez vous. »

Pour une personne grégaire comme Key, qui a l’habitude de collaborer avec d’autres sur un plateau dans des projets comme « Jingle Jangle: A Christmas Journey » de Netflix, la comédie musicale de Ryan Murphy « Le bal », Et même« Home Movie: The Princess Bride »sur Quibi (RIP), les conditions de cette année l’ont obligé à travailler à distance tous les jours.

1. « Chaque cadre une peinture«

Il y a une chaîne YouTube par un monsieur du nom de Tony Zhou, et il s’agit de critique de films. Le canal s’appelle Every Frame a Painting [cocreated by Taylor Ramos]. J’adore ça, et je pense que c’est une tragédie qu’il ait arrêté d’en faire. Parmi les vidéos de la chaîne, mes deux vidéos préférées seraient How to Do Visual Comedy, qui est à peu près une exploration d’Edgar Wright et de son travail. Et puis il y en a un appelé How to Do Action Comedy, qui est un épisode entier sur l’art et l’artisanat de Jackie Chan.

Je pense qu’une partie de ce qui m’attire dans tous ces trucs, dans les deux, est leur théâtralité. Donc, les trucs avec Jackie Chan que je trouve si fascinants parce qu’il parle de la façon dont il verrouille les coups. Il ne fait pas de panoramique ou de suivi. Il laisse toujours l’interprète faire les effets spéciaux dans la caméra. Donc, voir les gens sauter, sauter et tomber et être frappé est tellement dynamique et excitant à vivre. Avec Edgar Wright, c’est le contraire. Il utilise beaucoup d’art pour montrer le passage du temps et une personne se déplaçant d’un endroit à un autre en utilisant des techniques cinématographiques.

Mais chaque épisode est un joyau absolu. Parfois, si je suis juste assis pendant la journée et que je suis contemplatif ou que j’ai une pause, je me retrouve à graviter vers Every Frame a Painting. Et c’est juste quelque chose qui me donne beaucoup de joie et beaucoup d’édification.

2. «Impro» et «Impro pour les conteurs» de Keith Johnstone

J’avais un metteur en scène à la Second City qui a enseigné une technique d’improvisation qu’il a partagée avec nous de manière très figurative.

Il nous a dit cette citation, et je paraphrase, à propos du travail d’un improvisateur, c’est toujours de revenir en arrière, comme si vous reculiez. Un artiste marche toujours en arrière dans l’espace. Au fur et à mesure que vous reculez, plus de choses entrent dans votre champ de vision.