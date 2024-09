Keegan-Michael Key ne voit plus Jordan Peele « aussi souvent »

Bien que Keegan-Michael Key et Jordan Peele aient été autrefois un duo emblématique, ils « ne se voient malheureusement plus aussi souvent ».

Lors d’une récente interview avec Personnes revuele Wonka L’acteur s’est souvenu de sa première rencontre avec Peele en déclarant : « C’était une période passionnante de ma vie. »

Après s’être entraînés ensemble au Second City de Chicago, le duo, connu sous le nom de Key & Peele, a fini par « partager un esprit » sur Fox MAD TV à partir de 2004. Grâce à leur dynamique comique, ils ont ensuite lancé leur propre série de sketchs comiques, Clé et Peelequi a été diffusé de 2012 à 2015 et a remporté deux Emmy Awards.

« Nous avons vécu ensemble pendant quelques mois et nous écrivions et parlions de comédie : qui nous aimions, pourquoi nous les aimions et comment cela s’intégrait dans l’architecture de ce que nous essayions de construire sur le plan comique », se souvient Key, ajoutant qu’ils « partageaient un langage créatif ».

«Quand on était devant la caméra, c’était de l’alchimie», Transformers 1 L’acteur de doublage a déclaré à propos de Peele : « C’était juste comme, ‘Pourquoi est-ce que ça marche ?’ »

Cependant, au cours de la décennie qui a suivi Clé et Peele Après la fin de l’émission sur Comedy Central, Key a admis : « Nous ne nous voyons plus très souvent, ce qui est, pour moi, une tragédie. »

Les deux acteurs-producteurs ont fait équipe sur une poignée de projets depuis leur série de sketchs comiques, notamment KeanuEffets spéciaux Fargo2019 Histoire de jouets 4 et 2022 Wendell et Wildcependant, Key a expliqué qu’avec le temps, « vos vies commencent à évoluer et à prendre des directions différentes. » Peele réside à Los Angeles avec sa femme Chelsea Peretti tandis que Key et sa femme Elle Key sont basés à New York.

« Notre évolution, je pense, est liée à nos deux désirs », a ajouté Key. « Son désir était de commencer à explorer le genre de l’horreur, et mon désir était de faire un travail plus dramatique comme on m’avait appris à l’école. » Clé et Peele« Nous avons tous les deux sauté vers une autre plateforme, mais nous avions besoin de cette première plateforme. »

Le Schmigadoon! L’acteur a également noté que les fans peuvent avoir un aperçu de leur avenir respectif en regardant leurs évolutions dans Clé et Peele« Au début de notre relation, je jouais davantage le clown et je faisais plus de comédie physique », a expliqué Key, « puis je me suis retrouvé à jouer davantage de rôles classiques et à préparer Jordan à jouer le clown. »