Keegan-Michael Key ne voit pas beaucoup Jordan Peele après « Key & Peele »

Bien que leur alchimie comique soit indéniable, les carrières de Keegan-Michael Key et Jordan Peele ont pris des directions différentes.

Près d’une décennie après leur émission de sketchs comiques sur Comedy Central Clé et Peele Une fois terminé, Key a admis que lui et son ancien partenaire à l’écran « ne se voient plus très souvent » au milieu de leurs vies bien remplies sur des côtes opposées.

« C’est pour moi une tragédie », a-t-il déclaré. Personnesnotant que « vos vies commencent à évoluer et à se déplacer dans des directions différentes ».

Après la première apparition du duo ensemble sur Fox Télé folle en 2004, ils ont décroché leur propre émission éponyme sur Comedy Central, qui a duré cinq saisons de 2012 à 2015. La série leur a valu un Emmy Award pour la meilleure série de sketchs de variétés en 2016.

Key et Peele sont également apparus ensemble en 2016 Keanuqui a été co-écrit par Peele. De plus, ils ont prêté leur voix à des personnages ensemble dans Cigognes (2016), Histoire de jouets 4 (2019) et Wendell et Wild (2022).

Key explique : « Je pense que notre évolution est liée à nos deux désirs. Son désir était de commencer à explorer le genre de l’horreur, et mon désir était de faire un travail plus dramatique comme on m’avait appris à l’école. »

Suivant Clé et Peelele premier a continué à jouer des rôles dans des films comme L’artiste du désastre, Le bal, Wonka, SI et Transformers 1Il a également joué aux côtés de Cecily Strong, Alan Cumming et Kristin Chenoweth dans la série musicale Apple TV+ Schmigadoon!.

Bien que Peele apparaisse encore occasionnellement à l’écran et dans des rôles de voix, il a fait un pivot notable vers le fauteuil de réalisateur avec ses films d’horreur acclamés Sortir (2017), Nous (2019) et Non (2022). Sortir lui a valu son premier Oscar pour le meilleur scénario original, également nominé pour le meilleur réalisateur et le meilleur film.