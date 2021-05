Keegan-Michael Key affronte les chahuteurs du Muppet de Kermit the Frog

L’animateur de « Saturday Night Live », Keegan-Michael Key, a partagé la scène cette semaine avec un invité surprise: Kermit the Frog.

Lors d’un sketch sur le thème des Muppets, Key et l’acteur Keenan Thompson ont joué des membres de l’équipe de sécurité de Kermit lors de l’un des spectacles de la grenouille. Selon la tradition Muppet, le spectacle a été interrompu à plusieurs reprises par les chahuteurs Statler et Waldorf.

Mais les gardes de sécurité de Key et Thompson n’étaient clairement pas au courant du schtick classique, répondant avec sévérité lorsque Statler et Waldorf criaient des insultes depuis les sièges de la loge.

«Tout le monde a payé beaucoup d’argent pour entendre ce petit dragon et ses amis faire leur truc,» hurla Key. « Alors s’il vous plaît laissez-les faire leur truc sans parler! »

Alors que Statler et Waldorf continuaient de chahuter, Key leur a rappelé à plusieurs reprises qu’ils «sont plus que bienvenus à partir».

« Désolé pour l’interruption, Kramer, » dit Key à Kermit. « Continuez s’il vous plaît. »

Finalement, Key et Thompson ont pris les choses en main, se dirigeant vers les sièges de la loge et frappant et étranglant les marionnettes irrespectueuses. À un moment donné, ils ont soulevé Statler et Waldorf dans les airs et ont été surpris de découvrir que les chahuteurs n’étaient que deux torses.

« Oh snap! Nous ne savions pas que vous n’aviez pas de jambes », a déclaré Key, avant que Thompson ajoute: « Nous ne savions pas que vous étiez tous des vétérans. »

À la fin du croquis, Key et Thompson ont vu les Statler et Waldorf d’accord, Key essayant de chahuter Kermit.

En plus d’avoir l’hôte Key, « Saturday Night Live » de cette semaine a vu Olivia Rodrigo interpréter ses chansons « permis de conduire » et « good 4 u » en tant qu’invitée musicale.

