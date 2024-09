Keegan-Michael Key aborde la dérive en dehors de Jordan Peele

Keegan-Michael Key et Jordan Peele ont travaillé ensemble pendant plusieurs années sur des sketches comiques, mais leurs vies et leurs carrières ont depuis pris des directions différentes. Pour Key, il est tragique de ne plus voir Peele autant qu’à l’époque Clé et Peele était à l’antenne.









Il y a vingt ans, Key et Peele sont devenus de grands amis lorsqu’ils ont joué ensemble dans la série télévisée Samedi soir en direct concurrent MADtvIls s’associeront plus tard pour lancer leur propre émission de sketchs comiques sur Comedy Central, Clé et Peelequi a été diffusée de 2012 à 2015. En plus de remporter plusieurs Emmy Awards, la série a reçu un grand succès, et de nombreux sketches du duo sont encore souvent cités et rappelés avec tendresse par les fans. Pour Key lui-même, l’acteur a déclaré dans une nouvelle interview avec Personnes que sa carrière de comédien avec Peele a été « une période passionnante de ma vie ».





« Nous avons vécu ensemble pendant quelques mois et nous écrivions et parlions de comédie – qui nous aimions, pourquoi nous les aimions et comment cela fonctionnait dans l’architecture de ce que nous essayions de construire sur le plan comique », a déclaré Key à propos du processus créatif qu’il a partagé avec Peele. « Quand nous étions devant la caméra, c’était une alchimie. On se demandait simplement : « Pourquoi est-ce que ça marche ? » »





Le temps a séparé Key et Peele pour poursuivre des projets différents

Après presque une décennie depuis la fin de leur série sur Comedy Central, Key et Peele ne se voient plus autant ces jours-ci. Ils se sont retrouvés à quelques reprises, notamment pour collaborer à nouveau au développement du film d’action-comédie KeanuIls ont également partagé des rôles dans la première saison de Fargo avec les longs métrages Histoire de jouets 4 et Wendell et Wild.





Key a souligné que la distance qui les sépare est l’une des raisons pour lesquelles il ne voit pas très souvent son ancienne partenaire comique. Alors que Key et sa femme Elle vivent à New York, Peele et sa femme Chelsea Peretti vivent à Los Angeles, en Californie. De plus, Key pense que Peele et lui cherchaient également à explorer des genres différents, et cela a également joué un rôle important dans leur éloignement.

« On ne se voit plus très souvent. Ce qui est, pour moi, une tragédie« , a déclaré Key. « Vos vies commencent à évoluer et à prendre des directions différentes. Notre évolution, je pense, est liée à nos deux désirs. Son désir était de commencer à explorer le genre de l’horreur, et mon désir était de faire un travail plus dramatique comme je l’avais appris à l’école.. Nous avons tous les deux sauté sur une autre plateforme – mais nous avions besoin de cette première plateforme.





Taquinant la façon dont il évoluait lentement vers des rôles plus dramatiques alors qu’il était encore sur Clé et PeeleKey a ajouté : « Au début de notre relation, je jouais davantage le clown et je faisais plus de comédie physique, puis je me suis retrouvé à jouer davantage de rôles hétéros et à préparer Jordan à jouer le clown. »

Clé et Peele est en streaming sur Netflix.

Source : People