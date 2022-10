Keefe et Boudreau parmi les entraîneurs à risque de la LNH cette saison – Kelowna Capital News

Les joueurs ne sont pas les seuls à ressentir de la pression au début de la saison de la LNH.

Les hommes derrière le banc savent que leur travail dépend aussi de la performance de leur équipe. La vie en tant qu’entraîneur-chef de la LNH peut être précaire, et la saison dernière, sept équipes de la ligue ont choisi d’échanger leur patron de banc à la mi-saison.

Voici un aperçu de six entraîneurs en chef qui pourraient avoir des ennuis au début de la campagne 2022-23.

BRUCE BOUDREAU, CANUCKS DE VANCOUVER

Les Canucks ont clôturé leur saison avec une séquence de 31-15-10 après que Boudreau a pris le relais en décembre, incitant les foules de Vancouver à scander “Bruce, ça y est!” sur l’air de « Whoomp! (Le voilà).” La performance n’a cependant pas suffi à Vancouver pour décrocher une place en séries éliminatoires et l’entraîneur n’a reçu qu’une prolongation de contrat d’un an en réponse. Pour conserver le poste, Boudreau devra impressionner le directeur général Patrik Allvin et le président des opérations hockey Jim Rutherford avec un bon départ cette année.

DALLAS EAKINS, CANARDS D’ANAHEIM

Les attentes ont grandi pour les Ducks alors que des jeunes comme Trevor Zegras, Troy Terry et Mason McTavish grandissent dans leurs rôles de vedettes émergentes de la LNH. Le front office d’Anaheim a montré qu’il était sérieux à l’idée de passer à l’étape suivante cet été, en signant Ryan Strome, Frank Vatrano et John Klingberg en tant qu’agents libres. Maintenant dans sa quatrième saison en tant qu’entraîneur-chef, Eakins doit exploiter tout ce talent et guider Anaheim vers sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2018.

SHELDON KEEFE, MAPLE LEAFS DE TORONTO

Les victoires n’ont pas été un problème au cours des trois premières saisons de Keefe en tant qu’entraîneur-chef des Maple Leafs. C’est une course profonde en séries éliminatoires qui reste insaisissable. Toronto a un dossier de 116-50-19 en saison régulière pendant son mandat d’entraîneur-chef et, au cours des deux dernières saisons, s’est vanté du meilleur buteur de la ligue à Auston Matthews. Cependant, Toronto n’a pas réussi à se qualifier pour le premier tour des séries éliminatoires sous Keefe, et le succès en séries éliminatoires cette saison sera la clé de sa capacité à rester derrière le banc.

PETER LAVIOLETTE, CAPITALES DE WASHINGTON

Tant qu’Alex Ovechkin jouera, on s’attend à ce que les Capitals soient des prétendants à la Coupe Stanley. Mais Washington n’a pas réussi à se qualifier pour le premier tour des séries éliminatoires des deux saisons de Laviolette à la barre. L’entraîneur-chef vétéran a un dossier de 80-41-17 en saison régulière avec les ‘Caps et doit trouver un moyen de traduire ce succès en séries éliminatoires s’il veut apporter un autre championnat à Washington – et assurer son avenir avec le équipe.

DJ SMITH, SÉNATEURS D’OTTAWA

Ottawa est allé grand au cours de la saison morte, acquérant de grands noms comme l’ailier Alex DeBrincat et le vétéran Claude Giroux. Il est maintenant temps pour Smith de mélanger les meilleurs talents avec une formation montante comprenant Brady Tkachuk et Tim Stutzle, et de guider les Sens vers leur première apparition après la saison depuis 2017. Les Sens n’ont pas affiché de victoire record dans les trois saisons de Smith en charge, et son travail pourrait être en jeu si la tendance se poursuit.

LINDY RUFF, DIABLES DU NEW JERSEY

Il y avait des spéculations selon lesquelles Ruff serait sans emploi après que les Devils aient terminé la saison dernière avec un dossier de 27-46-9 et raté les séries éliminatoires pour la deuxième année consécutive. Le centre vedette Jack Hughes s’est prononcé en faveur du maintien de l’entraîneur en mai et maintenant Ruff revient pour sa troisième saison derrière le banc du New Jersey. Cependant, la pression ne s’est pas dissipée pour l’ancien lauréat du prix Jack Adams à l’approche de la nouvelle campagne, et un démarrage lent pourrait signifier la fin du règne de Ruff.

—Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

LNH