Kecia Lewis demande des excuses à Patti LuPone pour les commentaires de Hell’s Kitchen

La cuisine de l’enfer La star Kecia Lewis a demandé samedi des excuses à Patti LuPone, après que la légende de Broadway ait qualifié le spectacle de « trop fort » et demandé des modifications à ses signaux sonores.

Dans une vidéo de cinq minutes publiée sur réseaux sociauxLewis a qualifié les actions de LuPone d’« offensantes », de « micro-agressives sur le plan racial », de « grossières » et de « enracinées dans le privilège ».

Lewis a précisé que son message « vient de moi, et non des acteurs, de l’équipe ou des producteurs de La cuisine de l’enfer. Je parle uniquement au nom de Keisha Lewis. Elle a raconté plusieurs interactions entre LuPone et la série – pour laquelle Lewis a remporté un Tony cette année – au cours desquelles LuPone a contacté le La cuisine de l’enfer propriétaire de cinéma à propos de la modification de plusieurs signaux sonores parce que « vous les trouviez trop forts ».

La pièce de LuPone, Le colocatairejoue actuellement au Théâtre Shubert, qui partage un mur avec le Théâtre Booth, qui abrite La cuisine de l’enfer.

« Après avoir ajusté notre conception sonore, [you] a envoyé des fleurs à notre équipe de régie sonore et scénique pour les remercier », a ajouté Lewis. Elle a également diffusé un clip de LuPone disant à un fan qu’elle ne signerait pas de contrat. La cuisine de l’enfer affiche, parce que le spectacle est « trop bruyant ».

« Je veux expliquer ce qu’est une microagression », a déclaré Lewis. « Il s’agit de commentaires ou d’actions subtils et involontaires qui véhiculent des stéréotypes, des préjugés ou des hypothèses négatives sur quelqu’un en fonction de sa race. Les microagressions peuvent paraître inoffensives ou mineures, mais peuvent s’accumuler et provoquer un stress ou un inconfort important pour le receveur. Les exemples incluent le fait de qualifier une émission noire de manière bruyante d’une manière qui la rejette.

Elle a poursuivi : « Dans notre secteur, le langage détient un pouvoir et façonne la perception, souvent d’une manière dont nous ne nous rendons pas compte immédiatement. Se référer à un spectacle de Broadway à prédominance noire comme bruyant peut involontairement renforcer des stéréotypes néfastes, et cela donne également un sentiment de mépris à l’égard du talent artistique et des voix qui sont célébrées sur scène. De tels propos peuvent être considérés comme des microagressions raciales, qui ont un réel impact tant sur les artistes que sur le public. Bien que des gestes comme l’envoi de fleurs de remerciement puissent paraître courtois, ils étaient dédaigneux et déconnectés de la réalité, en particulier à la suite d’une plainte officielle que vous avez déposée et qui a entraîné des changements qui ont impacté l’ensemble de notre production, principalement les personnes qui doivent monter sur scène et se produire. .»

Elle a ensuite demandé une collaboration entre les deux spectacles, ce qui signifierait « une communication directe, le respect du travail effectué et une prise de conscience de la façon dont les actions résonnent au sein des diverses équipes ».

Sans cette collaboration, Lewis a déclaré qu’elle considérait les actions de LuPone comme de l’intimidation et que « l’intimidation dans un cadre professionnel peut inclure l’exercice d’une influence pour perturber l’utilisation de son statut ou de ses relations afin de provoquer des changements inutiles dans l’environnement de travail de quelqu’un d’autre, comme demander des ajustements sonores ».

Elle a expliqué que « les gestes performatifs sont également de l’intimidation, et ce que je veux dire par là, c’est qu’envoyer des fleurs de remerciement après avoir eu un impact sur la production peut être perçu comme trompeur, en particulier s’il évite un dialogue ou une résolution significative. »

« J’aimerais poser quelques questions réfléchies aux anciens combattants comme vous et moi-même », a conclu Lewis. « Comment puis-je m’assurer que mes commentaires ou mes préoccupations sont communiqués de manière constructive et aussi, surtout, respectueuse ? Comment puis-je utiliser ma plateforme et mon expérience pour soutenir diverses équipes de spectacles en promouvant l’idée que chaque production apporte une valeur unique à Broadway ? »

Lewis a déclaré que répondre à ces questions « peut aider les anciens combattants comme vous et moi-même, à refléter leur influence au sein de la communauté de Broadway de manière positive et à promouvoir une culture de respect, d’empathie et d’inclusion » et que « à Broadway, nous ne sommes pas seulement des voisins, Mme Capone, nous sommes une communauté qui partage le talent artistique et les défis de chacun. Le respect et la collaboration sont ce qui nous permet de prospérer et d’inspirer la prochaine génération.

Le journaliste hollywoodien a contacté Patti LuPone pour commenter la lettre ouverte de Lewis.