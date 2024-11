Keche Joshua explique les raisons de son attaque contre le roi Paluta

Le musicien ghanéen Keche Joshua a fait la lumière sur son explosion dirigée contre son collègue artiste King Paluta à cause de sa non-promotion de leur chanson collaborative.

On peut rappeler qu’en août, Keche Joshua s’est adressé aux réseaux sociaux pour critiquer le roi Paluta pour ne pas avoir fait la promotion de son « My Father », sorti en juin 2024. Il a accusé le roi Paluta de manque de respect et a noté que le roi Paluta faisait activement la promotion de chansons avec d’autres artistes.

S’exprimant sur le podcast Savage Room, Joshua Keche a expliqué la raison de son explosion. Il a révélé qu’il avait contacté le roi Paluta à cinq reprises pour discuter de stratégies promotionnelles qui profiteraient aux deux artistes. Mais l’insensibilité du roi Paluta l’a amené à exprimer publiquement sa déception.

« Nous vous avons présenté sur une chanson. Collectivement, nous devons en faire la promotion ensemble. Et il y a une feuille divisée selon laquelle lorsque la chanson sortira en ligne, à chaque stream, vous obtiendrez votre pourcentage.

« Donc, vous voulez que je fasse la promotion de la chanson pour que vous puissiez récupérer cet argent. J’ai essayé de vous contacter 1, 2, 3, 4 et 5 fois, mais cela ne vous dérangeait pas. Alors je vous fais savoir ce que ce que tu as fait n’était pas bien », a-t-il déclaré.

Keche a expliqué, ajoutant que même s’il parle ouvertement de ses problèmes, il ne garde pas de rancune. Cependant, il ne fuirait pas le combat.

« Je suis comme ça, je dirai ce que j’avais à dire et je m’endormirai. Le lendemain, si je te vois, je te saluerai. Si tu veux me combattre, se battre n’est pas bon. Mais si tu essaies, fais preuve de force. Je vais vous montrer que j’ai été dans cette rue plus que vous », a-t-il ajouté.

Joshua Keche a précisé que son message n’était pas destiné à inciter au conflit mais plutôt à encourager le roi Paluta à rendre des comptes.

Voir la vidéo ci-dessous :

Voulez-vous que je fasse la promotion de notre chanson pour que vous puissiez retirer de l’argent des streams ? Keche est furieux de l’échec du roi Paluta à promouvoir leur nouvelle chanson, bien qu’il l’ait contacté plus de cinq fois. pic.twitter.com/CEPrLfHWs0 -EDHUB🌍ℹ (@eddie_wrt) 31 octobre 2024

ID/KA

