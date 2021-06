Ke’Bryan Hayes des Pirates manque le premier but et perd un coup de circuit

De temps en temps, même les ligues majeures négligeront les éléments les plus fondamentaux du jeu. Comme… frapper la balle, courir jusqu’au premier but.

Les Pirates de Pittsburgh ont eu un coup de circuit retiré du tableau lors de leur match mardi soir contre les Dodgers de Los Angeles à cause de cette simple erreur.

En fin de première manche, le joueur de troisième but Ke’Bryan Hayes a lancé un ballon haut le long de la ligne de champ droite qui a touché le poteau de faute. Comme tout le monde dans le stade, Hayes n’était pas sûr que la balle resterait juste. Mais alors qu’il l’observait en vol et commençait à tourner vers la deuxième base, il a légèrement dévié de sa trajectoire et a raté le premier sac de base.

Les Dodgers ont rapidement demandé un défi de relecture et après un examen plus approfondi, Hayes a été appelé à juste titre.

Hayes a raté deux mois en raison d’une blessure au poignet plus tôt cette saison et vient de reprendre l’action jeudi dernier. Il est entré dans le match avec une moyenne de 0,348 en 23 présences au bâton avec deux circuits, mais rater ce troisième circuit pourrait le hanter pendant un certain temps.

Mais attendez il y a plus…

Pour ne pas être en reste, l’espoir des Royals de Kansas City, Bobby Witt Jr., passait une soirée inoubliable pour les Naturals de classe AA du nord-ouest de l’Arkansas, frappant son deuxième coup de circuit de la soirée contre les Roughriders de Frisco (Texas).

Mais alors qu’il contournait les bases, Witt – le choix n ° 2 au repêchage 2019 – n’a en quelque sorte pas touché le marbre.

Au moins dans le cas de Witt, il a toujours obtenu le crédit d’un triple – même s’il a été appelé à la maison en appel.