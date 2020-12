Un magasin de kebab du Merseyside est devenu viral après avoir critiqué un critique gastronomique en disant que sa « maison pue ».

Le Tasty Grill de Birkenhead a semblé moins qu’impressionné lorsqu’un client a quitté le restaurant à emporter avec une note négative de deux étoiles sur six sur Just Eat dimanche.

La cliente mécontente, connue sous le nom de Chloé, s’est adressée à la section des critiques pour se plaindre que sa « nourriture était glaciale et horrible ».

Cependant, au lieu de s’excuser, la page du restaurant a donné la réponse brusque: «Votre maison pue.

Des captures d’écran de la réponse ont été partagées sur Twitter, attirant des milliers de likes et de commentaires.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont félicité l’organisation pour sa réponse «mesquine» et ont qualifié la réaction de «retour parfait».

L’utilisateur de Twitter, Samantha, a partagé la critique lundi en écrivant: « Ça m’a chatouillé ça hahahahaha. »

La publication a plus de 13 000 likes et plus de 800 retweets et commentaires.

Shaun Lock a écrit: «Si mesquin, j’adore ça.

«Geordie Barrister» a déclaré: «J’ai ri de cette façon plus que je n’aurais dû. Retour parfait. ‘

Cavan Birch a commenté: « Le patron a eu la bosse »

Et Angus Wright a écrit: « Le patron ne l’avait pas. »

Malgré les critiques de Chloé, Tasty Grill a toujours une note de cinq étoiles sur six sur Just Eat.

Sur leur page Facebook, ils décrivent leur restaurant comme «un endroit convivial et agréable pour déguster un bon petit déjeuner anglais et une très bonne pizza ou kebab».

Tasty Grill a été approché pour commenter mais le directeur n’était pas disponible.