Keaton Jennings, Liam Livingstone et Will Jacks dans l’équipe de test d’Angleterre contre le Pakistan | Alex Lees a chuté | Nouvelles du cricket

Keaton Jennings, Liam Livingstone et Will Jacks (de gauche à droite) font partie de l’équipe de test anglaise pour la série de trois matchs au Pakistan en décembre.

Le frappeur d’ouverture Alex Lees a été abandonné pour la série de trois tests de l’Angleterre au Pakistan en décembre, avec Keaton Jennings, Liam Livingstone et Will Jacks appelés dans une équipe de 15 joueurs.

Le joueur polyvalent de Surrey Jacks reçoit son premier appel de test, tandis que Livingstone cherchera à faire ses débuts dans le format, après avoir été sélectionné pour la première fois depuis 2018.

L’ouvreur Jennings revient pour la première fois depuis février 2019 après un bon été avec le Lancashire, où il a été le meilleur buteur du championnat LV = Insurance County avec 1233 en 17 manches.

Lees a été éliminé après avoir obtenu une moyenne de 25,15 sur 13 manches de test au cours de l’été à domicile 2022, l’homme de Durham n’ayant dépassé la cinquantaine qu’à deux reprises.

L’omission du gaucher était quelque peu attendue après qu’il n’ait pas obtenu de contrat central lors de l’annonce de cette liste mardi.

Ben Duckett conserve sa place après avoir été appelé pour le test final contre l’Afrique du Sud en septembre lorsque Jonny Bairstow a abandonné en raison d’une blessure – Duckett n’a pas fait le XI pour ce match avec Harry Brook prenant la place de Bairstow.

Ben Stokes (Durham, capitaine), James Anderson (Lancashire), Harry Brook (Yorkshire), Zak Crawley (Kent), Ben Duckett (Nottinghamshire), Ben Foakes (Surrey), Will Jacks (Surrey), Keaton Jennings (Lancashire), Jack Leach (Somerset), Liam Livingstone (Lancashire), Jamie Overton (Surrey), Ollie Pope (Surrey), Ollie Robinson (Sussex), Joe Root (Yorkshire), Mark Wood (Durham)

Stuart Broad est absent, avec sa partenaire Mollie King qui doit accoucher vers la fin novembre, tandis que son compatriote Matthew Potts a été laissé de côté.

Les quilleurs rapides Jamie Overton et Mark Wood reviennent, rejoignant Ollie Robinson et James Anderson comme options de rythme.

Wood – actuellement absent en Australie dans le cadre de l’équipe anglaise de la Coupe du monde T20 – participe à une soirée test pour la première fois depuis mars après avoir retrouvé sa pleine forme.

Jack Leach est sélectionné comme spinner de première ligne, Jacks, Livingstone et l’ancien capitaine Joe Root offrant d’autres options de rotation.

Brook est inclus et pourrait figurer dans l’ordre du milieu avec le capitaine Ben Stokes incapable de faire appel à Bairstow qui sera absent jusqu’en 2023 après s’être cassé la jambe sur un terrain de golf début septembre.

L’Angleterre disputera trois matchs tests au Pakistan, à partir du 1er décembre à Rawalpindi, avant d’autres matchs à Multan à partir du 9 décembre et à Karachi à partir du 17 décembre.

C’est la première fois qu’une équipe anglaise joue au cricket balle rouge au Pakistan depuis 2005 et sort d’une série T20, que l’Angleterre a remportée 4-3.

L’Angleterre a remporté six des sept tests à domicile cette année, battant l’Inde, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud en cours de route, avec leur seule défaite contre les Proteas à Lord’s.

Rob Key, directeur général du cricket masculin d’Angleterre, a déclaré: “Nous sommes impatients de faire une tournée au Pakistan en tant qu’équipe de test pour la première fois depuis 2005. Ce sera une tournée historique et une série convaincante contre une bonne équipe.

“Les sélectionneurs ont choisi une équipe pour les conditions auxquelles nous pouvons nous attendre au Pakistan. Il y a un fort mélange de jeunesse et d’expérience et des joueurs qui s’adapteront bien aux types de terrains que nous sommes susceptibles de rencontrer au cours de la série de trois matches.

“Je souhaite plein succès aux joueurs, en particulier à ceux qui sont nouveaux dans l’équipe et à ceux qui reviennent après une période d’absence.”

Jennings espérait être rappelé après une année “spéciale”

Jennings a obtenu une moyenne de 72,52 pour le Lancashire cette saison, atteignant cinq siècles, dont 318 contre le Somerset.

Le gaucher Jennings a été appelé pour la première fois en 2016, mais a été abandonné à deux reprises, le frappeur n’ayant pas réussi à impressionner, avec une moyenne de 25,19 sur 17 sélections.

“Cette année a été l’une de ces années sur lesquelles vous repenserez à la retraite et réaliserez à quel point c’était spécial. J’ai fait des choses cette année que je n’avais jamais faites auparavant”, a déclaré Jennings avant l’annonce de l’équipe de test.

“J’ai eu 30 ans cet été, et je pense que l’âge et la maturité sont un facteur important. Entre 28 et 35 ans, vous atteignez votre apogée en tant que frappeur – beaucoup de gars ont marqué beaucoup de points au cours de cette période, c’est le meilleur moment de la vie d’un frappeur.

“Ce que Ben Stokes et le reste de l’équipe ont incroyablement bien fait, c’est de revenir publiquement, et c’est absolument fantastique. Une fois que vous avez goûté à cet environnement difficile, positif ou négatif, vous réalisez à quel point c’est difficile.

“Je suppose que les deux mêmes gars ouvriraient le bâton lors du prochain test match. Bien sûr, pour moi, ce serait fantastique de jouer plus, j’adorerais.

“J’ai probablement eu du mal avec ça avant, vous voulez en faire plus, demander” comment puis-je faire mes preuves à nouveau? “, Mais ce n’est pas quand vous êtes le plus heureux ou que vous jouez votre meilleur cricket. Si cette reconnaissance vient pour moi, c’est super, mais si ce n’est pas le cas, je suis toujours très heureux dans ma vie.”

