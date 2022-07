Keaton Jennings atteint son record de 318 en carrière alors que le Lancashire accumule les points contre le Somerset dans le championnat du comté | Nouvelles du cricket

Keaton Jennings du Lancashire a enregistré un record en carrière de 318 contre Somerset

Le meilleur score de première classe de Keaton Jennings de 318 et un siècle de Luke Wells ont aidé à organiser une dernière journée potentiellement passionnante alors que le Lancashire pousse pour la victoire contre un Somerset assiégé à Trafalgar Road à Southport.

Après que Wells soit passé rapidement à trois chiffres par rapport à son score du jour au lendemain de 99, l’objectif de la journée est devenu Jennings, qui a dominé l’attaque de bowling de plus en plus irrégulière du visiteur, alors qu’il réalisait le score individuel de première classe le plus élevé à Southport, le quatrième plus élevé de tous les Lancashire. frappeur de l’histoire et le plus élevé de tous les frappeurs du Lancashire depuis 1990.

Et avec la Red Rose marquant rapidement tout au long de l’après-midi, leur avantage pourrait se transformer en un match gagnant si une déclaration du jour au lendemain suit après avoir clôturé la troisième journée sur 624 pour neuf avec une avance de 178.

Dans la matinée, Wells avait célébré son deuxième siècle de la saison dès la première manche de la journée, mais il revenait bientôt au pavillon après avoir devancé Jack Brooks jusqu’au gardien de guichet Steven Davies pour 109.

Luke Wells a également marqué un siècle pour le Lancashire, atteignant 109

Jennings a été rejoint par Josh Bohannon, qui a connu une période difficile récemment, mais le frappeur né à Bolton s’est avéré être un superbe fleuret pour l’ancien ouvreur du test d’Angleterre alors que la paire de deuxième guichet commençait à construire un partenariat déterminant pour le match.

Au déjeuner, le Lancashire était 271 pour un mais, si cela rendait la lecture assez malheureuse pour l’attaque de Somerset, il fallait suivre au milieu de la session alors que les hôtes marquaient un improbable 176 points sur 32 overs alors qu’ils obtenaient leur maximum de points au bâton.

Bohannon avait neuf ans de moins que son siècle lorsqu’il a finalement été battu par Roelof van der Merwe, tentant de manière désintéressée de continuer à faire avancer le tableau de bord, mais le partenariat de deuxième guichet de 211 – un record en soi à Trafalgar Road – vivra longtemps dans la mémoire de ceux qui étaient là.

Le Lancashire avait une avance d’un point sur le total de 446 premières manches de Somerset au thé, mais cela ressemblait à plus avec huit guichets en main et la séance du soir à venir.

Steven Croft a couru un 25 sans limite avant d’être rattrapé par Brooks au large de Van der Merwe tandis que le skipper Dane Vilas allait et venait pendant sept après avoir joué contre le même quilleur.

Il a été laissé à Rob Jones d’offrir le meilleur soutien à Jennings alors que la paire de cinquième guichet a compilé un autre partenariat divertissant d’une valeur de 113 qui s’est terminé lorsque Jones a été bien attrapé par un Amar Virdi en chute libre sur la longue limite de la jambe hors du spin à temps partiel. de Matt Renshaw pour 38.

Renshaw profiterait d’une apparition improbable à la fin de la journée, réclamant les guichets de George Balderson pour un et Tom Bailey pour quatre de chaque côté de Van der Merwe jouant Luke Wood pour trois.

Mais c’était le jour de Jennings et une manche extraordinaire s’est terminée en finale après 426 balles et 582 minutes lorsque l’ouvreur a percé à Siddle à long terme pour 318 alors que Van der Merwe a terminé avec cinq pour 174.