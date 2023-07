Keanu Taylor risque sa vie en trahissant Phil Mitchell dans EastEnders

LISA Fowler est retournée à Albert Square avec sa petite-fille Peggy en remorque.

Déterminé à se lier avec sa fille dont il est séparé, Keanu Taylor se met en danger en trahissant Phil Mitchell dans EastEnders.

Bbc

Keanu Taylor est déterminé à créer des liens avec sa fille Peggy[/caption] Bbc

Il va jusqu’à trahir à nouveau Phil Mitchell[/caption] Bbc

Et Sharon Watts lui lâche la vérité[/caption]

Le beau gosse joué par Danny Walters a failli perdre la vie il y a trois ans après s’être lancé dans une liaison avec Sharon Watts, alors épouse de Phil.

Keanu a simulé sa mort en conséquence avec l’aide de Martin Fowler et Linda Carter alors que Ben Mitchell élaborait un plan pour le faire payer pour l’affaire et pour avoir trahi sa propre fiancée Louise Mitchell.

Phil (interprété par Steve McFadden) a depuis tenté de mettre fin au passé, mais lorsque Keanu devient plus que déterminé à se battre pour sa fille, leur querelle pourrait être ravivée.

À son retour à Walford après plus de trois ans d’absence, Lisa (interprétée par Lucy Benjamin) a attiré Keanu Taylor dans un stratagème en utilisant sa fille Peggy comme appât.

Plus qu’inflexible en voyant et en créant des liens avec Peggy, Keanu a pris un risque énorme et s’est à nouveau retourné contre Phil Mitchell.

Dans les scènes à venir diffusées sur BBC One, sa fiancée Sharon Watts (Letitia Dean) est prise entre deux feux alors qu’elle implore Keanu de dire la vérité à Phil.

Le beau gosse est convaincu que s’il suit les conseils de Sharon, il ne reverra peut-être jamais sa fille.

Sharon, qui ne cherche que la paix avant ses noces, va voir Phil et le supplie de laisser Keanu voir Peggy.

Elle demande également à Phil d’écouter Keanu alors qu’il révèle ce qui se passe vraiment avec Lisa.

Cependant, lorsque Keanu est évasif, Sharon laisse échapper la vérité elle-même.

Phil est furieux alors que Sharon le supplie de se calmer et lorsque Keanu essaie d’expliquer ses actions, l’homme dur de Walford a également une vérité à partager avec lui.

Plus tard, Lisa revient à Albert Square pour découvrir que Peggy est avec Phil.

Elle va chercher Peggy et est confrontée à Phil, Sharon, Kat Slater (Jessie Wallace) et Keanu, qui ont parlé à Louise – et tous ses mensonges se dénouent.

Malgré ses intrigues, Sharon a pitié d’une Lisa brisée, laissant Keanu incrédule.

Bientôt, Sharon se donne pour mission de convaincre Phil d’aider Lisa alors qu’elle réalise à quel point ses problèmes sont allés.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Keanu, d’autre part, n’est pas content lorsque Lisa lui propose des appels vidéo avec Peggy comme première étape vers un accès approprié à sa fille.

Déterminé à devenir le père qu’il a toujours rêvé d’avoir, Keanu a décidé qu’il en avait assez et demande des conseils juridiques sur l’accès à Peggy.

Avec l’aide d’Eve Unwin (Heather Peace), Keanu lance une course pour obtenir une commande afin d’empêcher Lisa d’emmener Peggy hors du pays.

Que va faire Phil ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Phil découvre ce que Keanu a fait pour arriver à Peggy[/caption] Bbc

Leur querelle pourrait-elle être ravivée ?[/caption]