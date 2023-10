SHARON Watts a récemment prévu de déménager à Abu Dhabi avec son fils Albie Watts.

Mais surprise, son ancien fiancé Keanu Taylor a décidé de se venger la semaine prochaine sur EastEnders.

Keanu Taylor (interprété par Danny Walters) et sa mère Karen (Lorraine Stanley) ont élaboré un plan ensemble après avoir découvert que Sharon (Letitia Dean) envisageait de quitter Albert Square.

La bombe blonde espère obtenir une nouvelle opportunité commerciale à Abu Dhabi mais cela signifierait emmener son fils Albie avec elle, privant ainsi son ancien fiancé Keanu de temps avec le jeune garçon.

Le cœur brisé alors qu’il reste tenu à distance de sa fille Peggy, Keanu a clairement fait savoir qu’il ne laisserait pas le même scénario se reproduire.

Karen l’a convaincu que sa meilleure option serait de séduire à nouveau Sharon avant de l’épouser dans le seul but de lui voler son argent et de lui enlever Albie.

La semaine prochaine sur BBC One, Keanu dit à Karen qu’il a l’intention de mettre son plan à exécution le plus tôt possible.

Cependant, un événement majeur pourrait complètement le détourner.

Keanu demande à Sharon s’il peut emmener Albie avant leur départ pour Abu Dhabi, mais elle dit qu’il n’a pas le temps.

Pendant ce temps, Dorian Gates (Luke JI Smith) arrive et menace Sharon lorsqu’elle refuse de lui payer ses honoraires d’intermédiaire pour l’événement Pub, Pint and Fight.

Sharon gère la situation jusqu’à ce qu’un Keanu impulsif intervienne et fasse tout son possible.

L’ingérence de Keanu met Sharon en colère et elle fait savoir qu’elle n’est pas contente de lui.

Dans les scènes ultérieures, Sharon attend le retour de Dorian et est surprise de découvrir que Keanu est là pour la soutenir.

Dorian arrive flanqué de gros lourds pour récupérer son argent et prévient Sharon que si elle se rend à la police, il sait où elle et Albie vivent.

Keanu raccompagne Sharon chez elle et, pendant qu’elle est distraite, il commence à mettre son plan à exécution.

Malgré son empressement à faire fonctionner les choses, Karen craint qu’il ne fasse la mauvaise chose.

Mais cela n’arrête pas Keanu alors qu’il se rend chez Sharon chercher Albie pour l’emmener à une fête d’anniversaire.

Plus tard, Sharon est fâchée d’apprendre par l’une des autres mamans que Keanu a trouvé une excuse à propos de la fête pour emmener Albie ailleurs.

Malheureusement, sa frustration se transforme en panique lorsque Keanu revient sur la place et dit à Sharon que quelque chose de terrible s’est produit.

Il explique rapidement qu’il a emmené Albie au parc, lui a tourné le dos pendant une seconde et qu’il est parti en un éclair.

Sharon est bouleversée alors que la police lance une enquête sur la disparition d’Albie et que les habitants de Walford organisent une équipe de recherche.

Après avoir été interrogé par la police, Keanu se rend chez Sharon et souligne que Dorian a menacé elle et Albie.

Horrifiée, Sharon se rend compte que Dorian pourrait être derrière cela et en parle à la police, qui donne immédiatement suite à cette enquête.

Plus tard à la maison, Sharon et Keanu se réconfortent lorsque Zack Hudson (James Farrar) trouve une note poussée à travers la porte exigeant 50 000 £ pour le retour sain et sauf d’Albie.

Dorian pourrait-il être responsable de l’enlèvement d’Albie ?

Keanu cache-t-il quelque chose ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

