Keanu Reeves : Tous les moments viraux de la star de “John Wick” qui ont fait tomber les fans amoureux

Keanu Reeves a récemment fait la une des journaux après avoir accepté une offre impromptue d’un couple pour assister à leur mariage.

Reeves a été invité au mariage d’un couple après avoir rencontré le marié au Fawsley Hall Hotel & Spa dans le Northamptonshire, en Angleterre. L’acteur s’est brièvement entretenu avec James Roadnight avant que l’invitation ne soit prolongée.

“Il était très amical et a dit qu’il le ferait [come] plus tard”, a expliqué Nikkie, la mariée du marié, à Newsweek. “Nous ne savions pas s’il le ferait ou non, mais c’était cool que mon mari lui ait parlé !”

Après que le couple a échangé ses vœux, un employé de l’hôtel a partagé qu’un invité “très spécial” les attendait.

“C’était très excitant”, a déclaré Nikki à Newsweek. “Je suis allé dire bonjour et me présenter, et je lui ai offert un verre, mais il a refusé et a dit qu’il venait de faire un long vol, donc il ne resterait pas longtemps, mais il était si gentil et amical et nous a félicités pour notre mariage.”

Nikki a détaillé le jour de son mariage comme étant déjà “parfait” et “magique”, mais l’apparition surprise de Reeves a rendu la journée “hors de ce monde” et lui a donné, à elle et à son mari, “quelque chose à retenir”. [at] le début de bien d’autres aventures.”

Voici d’autres moments où les fans sont tombés amoureux de Reeves :

Keanu Reeves a une fois gentiment répondu aux questions d’un enfant dans un aéroport de Londres

Reeves est devenu viral en juillet après qu’un producteur de télévision a partagé un échange chaleureux qui s’était passé entre l’acteur de “Matrix” et un jeune garçon après un vol de Londres à New York.

Les questions “rapides” de l’enfant et les réponses de Reeves en attendant à la récupération des bagages ont été enregistrées dans un fil Twitter par Andrew Kimmel.

« Pourquoi étais-tu à Londres ? Kimmel a dit que le gamin avait demandé.

“Tourner un documentaire”, a répondu Reeves.

“J’ai vu en ligne que vous étiez au Grand Prix”, a déclaré le garçon.

“Oui, le Grand Prix F1 ! Des voitures de course !” Kimmel a écrit que Reeves n’avait pas corrigé le garçon après avoir prononcé le “x” dans Prix.

“Tu conduis?” demanda le garçon.

“Pas la F1, mais j’aime faire de la moto”, lui a dit l’acteur.

La conversation a continué, et après que le garçon ait manqué de questions, Reeves a posé ses propres questions.

“L’homme n’aurait pas pu être plus gentil, surtout après un vol international”, a ajouté Kimmel. “J’ai pensé que je partagerais ça parce que le mec est un acte de classe et de petits moments comme celui-ci peuvent faire une si grande différence dans la vie des gens. Nous avons besoin de plus de Keanus!”

Keanu Reeves a donné aux téléspectateurs la meilleure réponse lorsqu’on leur a demandé ce qui se passait après notre mort

Reeves a révélé ses réflexions sur la mortalité en 2019 alors qu’il faisait la promotion du troisième volet de “Bill et Ted” sur “The Late Show with Stephen Colbert”.

“Bill and Ted Face the Music” met en scène les deux personnages devant écrire une chanson qui sauvera l’univers. Ils n’ont que 80 minutes pour l’écrire dans le film.

En parlant du film, Colbert a demandé à Reeves ce que l’acteur pense qu’il nous arrive quand nous mourons.

“Je sais que ceux qui nous aiment vont nous manquer”, a répondu Reeves.

Colbert est resté sans voix et a pris le moment de serrer la main de Reeves avant d’expliquer aux téléspectateurs quand et comment ils pourraient regarder le prochain film.

Keanu Reeves est si proche qu’une photo de lui l’air triste est devenue un mème

Reeves est également relatable.

En 2010, la star de “John Wick” a été photographiée semblant triste alors qu’elle était assise sur un banc en train de manger un morceau de nourriture. La photo est devenue virale sous le nom de “Keanu triste” et est finalement devenue un mème très utilisé.

Reeves a finalement partagé la véritable histoire derrière la photo “triste de Keanu Reeves” lors d’une apparition dans “The Late Show with Stephen Colbert” en 2021.

“Je suis juste en train de manger un sandwich, mec !” a-t-il dit à Colbert après que l’hôte ait présenté la photo.

“Alors, tu n’es pas vraiment triste dans ‘Sad Keanu’?” interrogea Colbert.

“Je réfléchissais,” répondit Reeves. “J’avais des trucs en cours. J’avais faim.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était si “mème-capable”, Reeves a simplement répondu: “Je n’en ai aucune idée, monsieur. … Vraiment.”

