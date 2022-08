Keanu Reeves surprend un couple britannique lors de leur réception de mariage

L’acteur Keanu Reeves est surtout connu parmi ses fans pour son humble personnalité et l’un de ses gestes favorables aux fans récemment révélé est réconfortant au-delà de toute mesure. L’utilisateur de Twitter Nikki Roadnight a partagé quelques photos de son mariage et l’acteur peut être vu en train de poser juste à côté du couple. La journée spéciale de James et Nikki Roadnight est devenue encore plus spéciale après que l’acteur Keanu Reeves est apparu à la réception et a souhaité au couple. En publiant des images de la même chose, Nikki a écrit: “J’ai eu le week-end le plus incroyable !!.”

En parlant à Newsweek, Nikki a déclaré: “Mon mari l’a vu dans le bar et lui a dit qu’il venait de se marier et a invité Keanu à venir dire bonjour et prendre un verre avec nous s’il le voulait. Il était très sympathique et a dit qu’il le ferait plus tard. Nous ne savions pas s’il le ferait ou non, mais c’était cool que mon mari lui ait parlé. Regardez les images :

Depuis leur mise en ligne, les images sont devenues virales et ont réussi à recueillir près de 5 000 likes. « Tu es une légende Keanu ! Félicitations les gars !” a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Nous aimions tous déjà Keanu, et nous l’aimons encore plus avec cette âme humble.”

Tout en parlant à Newsweek, la mariée a dit que tout était très excitant et quand elle est allée dire bonjour et se présenter, et lui a offert un verre, il a refusé. Il a dit qu’il venait de faire un long vol, donc il ne resterait pas longtemps, mais il était si gentil et amical et nous a félicités pour notre mariage. “Il a eu la gentillesse de faire quelques photos et notre photographe de mariage a pu en capturer aussi ! Ensuite, il a pris le temps de parler à certains de nos invités et de faire plus de photos ! dit-elle.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur fait la une des journaux pour son geste touchant. Plus tôt, un utilisateur de Reddit a partagé son expérience de rencontre avec Reeves et s’est souvenu du geste aimable de la superstar pour la grand-mère de l’utilisateur. La personne âgée, qui a subi un accident vasculaire cérébral au début des années 70, était confinée à la maison depuis environ une décennie en raison de son état de santé.

Alors qu’elle faisait face à un malaise dû à son trouble, c’est le film de Keanu Reeves qui l’a réconfortée. Les personnes âgées avaient le plus grand béguin pour Reeves et disaient toujours qu’il lui rappelait son mari. L’acteur est devenu l’un de ses plus proches compagnons lorsqu’elle ne pouvait pas sortir pour rencontrer ses propres amis.

L’utilisateur de Reddit a écrit: «Ma grand-mère avait le béguin pour Keanu Reeves parce qu’il lui rappelait mon grand-père quand il était jeune – a vu toutes ses affaires, de Bill et Ted à The Matrix. Elle a eu un accident vasculaire cérébral au début des années 70 et a été confinée à la maison pendant les 10 dernières années de sa vie, alors regarder des films était son principal passe-temps et elle est devenue presque comme une amie pour elle parce qu’elle a si rarement vu les siens.

